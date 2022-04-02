紐時：俄軍苦戰 源於莫斯科遙頒軍令與戰場脫節

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鑽研烏俄戰爭的美國官員說，俄羅斯是遠從莫斯科指揮作戰行動，戰場上並沒有中央指揮官發號施令，以致俄軍陷入苦戰。圖為俄軍逃離烏克蘭東北部城市托斯提也納時，將武器、裝備和彈藥都拋棄在後。（圖取自facebook.com/93OMBr）

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發動攻擊已超過5週，鑽研這場戰爭的美國官員說，俄國是遠從莫斯科指揮作戰行動，戰場上並沒有中央指揮官發號施令，以致俄軍陷入苦戰。

「紐約時報」報導，美國官員說，這種情況或許可以解釋俄軍面對烏克蘭超乎預期的頑抗時，何以打得如此吃力。

俄軍在烏克蘭欠缺戰場統一指揮，使其陸、海、空部隊的行動互不協調。美國高層官員和獨立分析家指出，這種各自為政的作戰方式出現了後勤補給不佳和士氣低迷等問題，使官兵陣亡人數達到7000至1萬5000名。

這也造成至少7名俄軍將領喪生。俄方將高階軍官派赴前線是為了解決戰術問題，而西方各國軍隊會將這類問題交給下層軍官或高級士官處理。

一名美國高層官員說，北大西洋公約組織（NATO）和情報圈一直等候俄軍作戰指揮官浮上檯面，數週以來卻遲遲未見，於是西方官員論定，運籌帷幄的人根本不在戰場上，而是遠在莫斯科，包括國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov），甚至總統蒲亭（Vladimir Putin）本人。

美國政府官員3月30日引述解密情報指出，蒲亭對於俄軍在烏克蘭遭遇的問題，聽取了幕僚提供的不實訊息。美國官員說，這項情報還顯示蒲亭與蕭依古的關係似乎日益緊繃，而蕭依古曾是蒲亭最信賴的心腹之一。

俄方否認美國這番說法，克里姆林宮昨天指稱，這「完全誤解」了情勢，可能導致「負面後果」。

但美國軍事官員指出，遠從800公里外指揮作戰談何容易，光是距離就可能導致作戰部隊與莫斯科的作戰計畫脫節。俄羅斯並未簡化指揮環節，而是形成了一部軍事機器，無法應對烏軍快速靈活的抵抗。

另一名美國高層官員指出，俄軍所受的訓練是絕不在上級明確指示之前輕舉妄動，而當蒲亭、蕭依古和吉拉西莫夫不斷擬定日益脫離現實的戰略時，戰場上的官兵只感到沮喪。

在這種由最高層指揮的作法下，莫斯科下達命令給戰場上的將領，將領們再轉達給部隊，並要求部隊無論戰場實況如何都須服從指示。

美國退役將軍克拉克（Wesley K. Clark）曾在科索沃戰爭期間擔任北約歐洲盟軍最高司令，他說，從俄軍犯下的錯誤可以看到問題一一暴露出來。

烏克蘭軍方上週炸毀停泊在烏國南部港口的俄艦「奧斯克號」（Orsk），克拉克指出，在未確保周圍地區安全之前，「誰會瘋狂到讓軍艦進港停泊」？

俄羅斯登陸艦奧斯克號近日成為俄國媒體關注焦點，但遭烏克蘭軍方擊中，冒出熊熊大火。（圖取自facebook.com/navy.mil.gov.ua）

美國官員表示，俄國計畫當局下令奧斯克號進港而不計潛在危險顯示，無人質疑最高層的決定，基層部隊無權指出戰略上的明顯錯誤。

軍事分析家指出，從莫斯科指揮結構失當開始的一連串複雜狀況，導致多名俄國將領殉職。

曾率美軍於伊拉克、阿富汗作戰的退役將軍裴卓斯（David H. Petraeus）在電郵中表示：「經過侵烏前的多月演習和可能更久的規畫後，本應具備的一貫性組織架構，我卻沒有看到。」（譯者：曾依璇/核稿：張佑之）1110402