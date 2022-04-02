俄空降部隊菁英指揮官戰死 蒲亭「快打」計畫失算

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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來折損多名高階將領。隨著一度被寄予厚望的第331近衛軍空降團指揮官陣亡，俄羅斯想快速結束戰事的計畫已經宣告破滅。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，第331近衛軍空降團（331st Guards Parachute Regiment）「精英」指揮官蘇哈列夫上校（Col Sergei Sukharev）3月13日在烏克蘭戰死，獲頒俄羅斯聯邦英雄（Hero of the Russian Federation）勳章。

在他的葬禮上，俄國國防部副部長薩多文科（Yuri Sadovenko）說他曾經「為了未來、為了我國人民的未來，以及沒有納粹的未來而奮鬥」。

俄軍的傷亡情況在俄國國內並未廣泛報導，但BBC利用公開資料拼湊出進攻過程，發現精銳的第331空降團至少另有39名成員陣亡。

這些士兵隸屬從白俄羅斯進入烏克蘭的縱隊，由簡稱VDV的俄羅斯空降部隊所領導。他們的存在顯示軍隊優先目標就是推進烏克蘭首都基輔，然而戰事初傳捷報後，很快就在基輔近郊布查鎮（Bucha）、伊爾平（Irpin）和霍斯托梅爾（Hostomel）陷入僵局。

一支影片顯示，VDV數輛受損的輕型裝甲車在遭到烏克蘭特種部隊攻擊後被遺棄；另一支影片顯示，俄羅斯空降部隊好幾輛車顯然也遭到棄置。

第331團成員自認是俄羅斯軍隊中的佼佼者。在去年5月發布於網路的一支影片中，一名將官告訴第331空降團士兵，他們是「精英中的精英」。這支部隊曾在巴爾幹、車臣和2014年俄羅斯對烏東頓巴斯（Donbas）地區的干預戰爭中服役，並定期參加莫斯科紅場的遊行。

自3月初開始傳出第331團成員陣亡消息，遺體陸續運回位於莫斯科東北300公里處的柯斯楚馬（Kostroma）基地。

儘管網路上有許多文章，似乎接受克里姆林宮聲稱發動戰爭是因為烏克蘭納粹的這番說辭，但仍透露出因為缺乏可靠訊息而產生的焦慮。

在蘇哈列夫上校的紀念牆上，一名女士寫道：「大家都被蒙在鼓裡。第331團正在消失，柯斯楚馬男孩的照片幾乎每天都被公布（陣亡）。這讓我脊背發涼。到底發生什麼事？什麼時候才能結束？什麼時候才不再有人死亡？」

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在俄羅斯公開談論戰爭有很大風險，但已有徵兆顯示民間對克里姆林宮發動戰爭失去信念。在一名陣亡軍官的紀念專頁上，一名女性寫著：「為什麼不是國會議員的小孩上前線？他們之中大多數人都住在歐洲，老百姓的男孩死得莫名其妙。」

另有網友用髒話咒罵俄羅斯總統蒲亭，說自從蒲亭決定「玩戰爭遊戲」以來，「已讓成千上萬人去送死」。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110402