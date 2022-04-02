遭俄綁架市長訪法談劫後餘生：烏克蘭永不投降[影]

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（中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電）曾遭俄軍綁架的烏克蘭梅利托波爾市長費多羅夫3月31日訪法，總統馬克宏接見。費多羅夫向法媒講述劫後餘生的經歷，說俄軍對他使用心理暴力，但也表示，烏克蘭人永遠不會向俄國投降。

烏國南部城鎮梅利托波爾（Melitopol）的33歲市長費多羅夫（Ivan Fedorov）3月11日遭到俄軍綁架，事件引發國際關注與譴責。6天後，俄國以費多羅夫作為人質，交換9名被囚的俄國士兵後將他釋放。

費多羅夫在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指派下與烏克蘭國會團造訪法國，1日受邀至總統府艾里賽宮（Elysée），由總統馬克宏（Emmanuel Macron）親自接見。

馬克宏向費多羅夫表示：「很高興能在這裡看到您，重獲自由。我不敢想像您所經歷的一切，當得知您被擄時，我們都深感焦躁不安。」

「透過接待您，也是向您展示，除了過去一個月所做的，我們將繼續努力支持你們」。

費多羅夫此趟訪程不僅為了請求法國增加對烏克蘭人道救援等協助，更是為了向法國民眾訴說自己的被挾持的親身經歷與烏國的真實現況，因此接受了多家媒體專訪。

他在法國新聞電台（France Info）1日的訪問時說，在遭擄那幾天，俄軍常對他進行夜晚審問，向他打探許多烏克蘭情報，包括梅利托波爾的政治情形、當地意見領袖與烏克蘭政治人物名單，以及費多羅夫曾與他們說過什麼話等。

俄軍告訴費多羅夫，他們綁架他的原因，「是因為我跟烏克蘭激進政黨有個所謂的財務協議。這顯然很蠢，從來就沒有什麼協議。我不明白發生什麼事，也不知道他們能對我做什麼，或是想從我這獲得什麼」。

費多羅夫在與巴黎人報（Le Parisien）的專訪中指出，俄軍想透過綁架他，來展示他們可以做到什麼地步。「當然，我感到害怕。他們完全沒跟我說我為何被挾持，我也不曉得下一秒會發生什麼，我跟一起遭綁的同事壓力都很大」。

他向BFM電視台（BFMTV）表示，5名審訊室內的軍人沒有對他拳腳相向，而是給予心理暴力，「我聽到隔壁牢房傳出被虐待的淒厲喊叫，了解到他們的暴力程度，因為他們不把人命看在眼裡」。

在與士兵對話的過程中，費多羅夫發現他們都被俄羅斯宣傳嚴重影響，「他們說要解放納粹城市，說他們想要保衛俄語，甚至還說二次世界大戰的老兵在上次閱兵時慘遭毒打」。

對於近日在土耳其展開的烏俄談判，費多羅夫認為沒人能夠樂觀以待，因為「在談判同時，俄軍持續向建築物發射火箭炮，向婦女孩童開槍」。他強調，戰爭的終結只掌握在一人手裡，那就是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Poutine）；「只要他喊停，一切就能立即停止」。

他向法媒重申：「若烏克蘭倒下，歐盟戰事就將點燃。因此歐洲應該與烏克蘭團結，協助戰勝。我知道對法國人或德國人而言，21世紀發生全面戰爭似乎無法想像。但在一個月前，誰又能想像蒲亭會進犯烏克蘭！」

不過費多羅夫也強調，烏克蘭人不會被擊垮，「沒人能料到我們會如此抵抗，烏軍一個多月以來英勇奮戰」。所有戰爭都會終結，無論是以外交管道或軍事管道。「在軍事上，烏克蘭永遠不會投降」。

隨行的4名烏國議員也帶來戰爭中遭俄軍性侵的案件報告，並在馬克宏接見後向總統府外的媒體表示，東南部城市馬立波（Mariupol）遭到「全面摧毀」，有上萬名平民被困，深陷寒冷、缺糧與缺水的慘況中。（編輯：黃自強）1110402