俄軍傳集體性侵少女還餓到吃狗肉 兒前輪暴母親

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔31日綜合外電報導）根據烏克蘭公布攔截到的俄羅斯士兵通話，俄軍戰車的隊員集體性侵一名16歲烏國少女。另有一名烏克蘭母親告訴英國媒體，她遭到2名喝醉俄軍數小時內輪番性侵，4歲兒也在場。

英國「太陽報」（The Sun）報導，曝光的通話片段可聽見一名俄羅斯士兵與一名女性討論隊友犯下的惡劣行為。這些軍人屬於俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日對烏克蘭發動侵略後派出的兵力。

通話中士兵表示，有「3名戰車隊員性侵了一名少女」，隨後聽到一名女性回話詢問：「誰？」士兵於是重複先前所言，女子聽到後顯得震驚，僅回覆一字髒話。

另有一段通話顯示俄軍餓到吃狗肉。通話中一名男性詢問一位俄羅斯士兵：「他們有給你們東西吃嗎？你們有食物嗎？」俄軍回答：「2天前我們吃了一隻阿拉拜（Alabai）。」阿拉拜指的是中亞牧羊犬。

男子聽到後也顯得震驚，回問「你們吃狗肉嗎？沒有東西吃嗎？」士兵回答：「我們是有乾糧啦，但我們吃膩了。雞和鵝全都沒了。」平民聽到後怒飆髒話，還說：「老天，這就是我們的軍隊。」

除此之外，一名住在烏克蘭首都基輔東方郊區城鎮布洛瓦里（Brovary）的33歲女性告訴英國「泰晤士報」（The Times），3月9日有2名喝醉的俄羅斯士兵先是將她丈夫擊斃，再持槍強迫對她性侵，過程中躲在附近的4歲兒子嚇壞了不斷啜泣。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）已針對這起事件展開對俄軍性侵犯行的首宗正式調查。她指控入侵的俄羅斯士兵利用性侵作為「戰爭工具」，甚至在兒童面前性侵母親，令人髮指。

化名娜塔莉亞（Natalya）的被害女性表示，當時一批俄羅斯軍人闖入他們在鄉間的住家，即便她已在大門掛上一面白布，「顯示這裡只有一家人，沒有人想受到任何傷害」。

娜塔莉亞說，俄軍先將他們的狗擊斃再闖入家中，他們被迫高舉雙手離開住宅。她指出，這批俄軍的指揮官自稱名叫羅曼諾夫（Mikhail Romanov），他似乎喝醉了，還刻意將她的車搗毀，讓她無法逃跑。

天黑後，娜塔莉亞聽到一聲槍響，她見到35歲丈夫倒在住家前門旁。「較年輕的這名俄軍持槍指著我的頭說：『我擊斃了妳的丈夫，因為他是一名納粹。』」她說，這時躲在鍋爐房的4歲兒子還不知道自己的父親已身亡。

這名俄軍接著對她說：「妳最好閉嘴，否則我帶妳的孩子過來，讓他看到自己的母親腦漿四濺這個屋子周圍。」

娜塔莉亞又說，較年輕的俄軍隨後要她脫下衣服，「然後兩人輪流性侵我。他們不在乎我的兒子就在鍋爐房哭泣」。「他們一直拿槍壓著我的頭，還不斷戲謔說：『你看她受得了嗎？我們該殺了她還是讓她活著？』」

娜塔莉亞表示，當2名俄軍結束後，她以為折磨已結束，於是去找她的兒子，發現兒子嚇到整個人動也不動，也不肯離開。約20分鐘後，2名俄軍又回來最後一次性侵她，且他們「醉到幾乎站不起來」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

娜塔莉亞說，2名俄軍最後在椅子上睡著，她趕緊爬到鍋爐房帶著兒子離開以免被擊斃。「當我打開大門時，我的兒子就站在他父親的遺體旁邊，但當時天太黑…他不知道一旁的是自己的父親。」

母子最終逃到相對安全的烏克蘭城市特諾皮爾（Ternopil），和已在當地避難的親人團聚。但她的兒子仍不知道自己的父親已喪命。她後來聽說其中一名性侵她的士兵已在布洛瓦里被烏軍殺死，「但我仍不確定這是不是真的」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110331