颱風丹娜絲來襲 桃捷：警報期間將滾動調整營運

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）因應颱風丹娜絲來襲，桃捷公司今天表示已檢視防颱工作，目前列車正常發車，同時根據防颱防洪SOP部署及應變準備，颱風警報期間將依情況調整班距或停駛，並於官網等發布最新資訊。

桃園大眾捷運公司上午發布新聞稿表示，為應對颱風可能帶來雨勢，桃捷公司4日已依據標準作業程序，啟動包括機廠、車站及停車場防颱整備作業，包括各車站入口處防洪閘門及抽水設備等，加強各場站防汛巡查，於防汛期前已完成隧道內防水隔艙閘門年檢及測試，以確保颱風期間捷運系統及旅客安全。

桃捷公司表示，若桃園市、新北市或台北市政府任一單位宣布停班，桃園捷運將取消直達車及通勤加班車次，全線僅維持普通車每15分鐘一班運行載客；若僅宣布停課不停班，直達車及通勤加班車則正常運行，滿足乘客通勤需求。

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桃捷公司說明，颱風警報期間，將視颱風影響狀況，依「桃園市大眾捷運系統旅客運送規則」及桃捷公司「行車運轉作業程序」調度列車降速行駛，直達車變更為每站停靠，抵達終點後將不再載客，並暫停收送預辦登機行李，而普通車仍維持15分鐘班距；若風速達一定標準，系統將暫停營運。

桃捷公司將視颱風動態，提前發布最新營運資訊於官網、官方臉書（Facebook）粉絲團及「i搭桃捷」APP，請旅客隨時留意相關訊息；乘客有關機場捷運營運狀態詢問，請於上午6時至晚間12時期間，撥打桃捷公司客服專線（03）286-8789，將有專人提供相關搭乘資訊。（編輯：陳仁華）1140706