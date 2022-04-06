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朝布查鎮自行車騎士開火 空拍影像錄下俄軍暴行

2022/4/6 22:54
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（中央社基輔6日綜合外電報導）俄羅斯部隊占領烏克蘭首都西北方郊區布查鎮（Bucha）期間犯下暴行，「紐約時報」查證過的最新影片證實，俄軍曾在當地朝一名自行車騎士開火，為其殘忍行徑再添一樁證據。

影片顯示，一名自行車騎士在布查鎮街上移動，接著他下車改用牽的，準備過彎走上俄軍占據街道。當他一繞過街角，一輛俄國裝甲車就沿著這條路射出數發大口徑炮彈，另一輛裝甲車則是朝騎士方向發射了兩彈，現場揚起一陣煙塵。

烏克蘭軍方2月底用空拍方式錄到這段影像，當時俄軍還掌控這座城鎮。「紐約時報」（The New York Times）獨立驗證影像屬實。

幾週後，俄國已從布查鎮撤退，同一地點被人拍攝到一具穿著平民裝束、旁邊有輛自行車的屍體，相關影像也被證明為真。

遺體一隻腳殘缺不全，躺在似因遭受攻擊而倒下的水泥柱後面。柱子受損痕跡與大口徑彈藥相符，而這具遺體的暗藍色上衣和淺色褲子，也跟空拍影片的自行車騎士一樣。

從2月底的空拍影片中可以看到，街上的俄國裝甲車似乎是BMD-4步兵戰鬥車，這類車上經常架有100公厘線膛炮和30公厘機關炮。

開火的兩輛裝甲車附近共有超過20輛俄國軍車，都停在雅布隆斯卡街（Yablonska Street）一處路口。

紐時4日在這條街上記錄到超過10具遺體，衛星影像證實這些人死於3月俄軍掌控布查鎮時。最新影片又證明，發現許多屍體的地方有俄國車隊。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110406

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