布查事件全球公憤 教宗譴責「駭人暴行」

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天主教教宗方濟各6日譴責俄羅斯在烏克蘭布查鎮屠殺平民。（圖取自instagram.com/franciscus）

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（中央社梵蒂岡6日綜合外電報導）烏克蘭指控俄羅斯在基輔附近的布查鎮（Bucha）屠殺平民，天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天譴責在烏克蘭發生的「駭人暴行」。

教宗今天在梵蒂岡每週公開接見活動時表示：「近來關於烏克蘭戰爭的新聞，非但沒有讓人鬆口氣或帶來希望，反而揭露了新的暴行，像是布查鎮大屠殺。」

「對那些手無寸鐵的平民、婦孺施加更為駭人暴行。這些受害者的無辜鮮血向天堂哭喊，乞求憐憫。」

烏克蘭首都基輔附近的布查鎮被發現亂葬崗，以及屍體橫陳街頭，引發全球公憤。

教宗也悲嘆國際機構面對俄羅斯侵略行為無能為力。

「第二次世界大戰結束後，各界努力替和平新歷史奠定基礎，但很不幸地，列強競爭的舊歷史持續不斷。」

「在當前烏克蘭戰爭中，我們目睹到國際機構無能為力。」

烏克蘭軍隊幾天前奪回基輔外圍的布查鎮，他們表示，在俄軍撤退後，烏軍發現那些屍體，部分受害者的雙手被反綁在背後。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）譴責這場屠殺是「戰爭犯罪」、「種族滅絕」，西方國家也加強對俄羅斯施加制裁。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110406