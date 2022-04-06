烏克蘭布查慘案 英相強生：與種族滅絕相差無幾

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，俄羅斯軍隊據傳在烏克蘭布查鎮（Bucha）屠殺平民一事，「對我來說跟種族滅絕相差無幾」。

法新社報導，關於烏克蘭戰爭和其他衝突，英國政府一直拒絕使用「種族滅絕」（genocide）這個字眼，認為應交由主管法院來判定這種最嚴重的戰爭罪行。

但強生告訴記者：「恐怕當你看到布查鎮發生的事情時，我們見到俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭所為被揭露的真相，對我來說跟種族滅絕相差無幾。」

他還說：「我毫不懷疑，在英國挺身帶頭的情況下，國際社會將再度步伐一致，對蒲亭政權實施更多制裁和更多懲罰措施。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向聯合國安全理事會（UN Security Council）展示令人痛心的暴力畫面並指控俄國犯下廣泛暴行後，西方國家正準備對俄國實施新的制裁措施。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110406