烏克蘭檢方調查俄近4500罪狀 歐盟驅逐逾200俄外交官

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烏克蘭5日表示，基輔郊區布查鎮一座教堂近旁的亂葬崗，可能埋有150至300具遺體。圖為布查一座教堂後方的亂葬崗。（法新社）

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（中央社基輔6日綜合外電報導）俄羅斯軍隊在烏克蘭布查鎮犯下令人髮指的暴行，烏國檢方表示，正在調查俄軍據信涉及4468宗戰爭罪情事；歐盟國家對俄烏衝突的憤慨日增，48小時內已驅逐逾200名俄國外交人員。

● 俄戰爭罪罄竹難書 烏檢調查近4500罪狀

英國「衛報」報導，烏克蘭檢察官辦公室5日公布的數據顯示，俄軍入侵以來，估計有165名孩童不幸喪命，而截至5日為止，烏國正在調查的戰爭罪狀高達4468宗，且以日增數百宗的速度增加中。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）在布查鎮（Bucha）開記者會時，形容這座最近脫離俄軍控制的基輔近郊小鎮慘遭「地獄般蹂躪」，矢言「懲罰讓我國國土淪為地獄的這些沒人性的人」。

烏克蘭檢察官辦公室表示，全國各地已經展開審前調查，包括基輔、哈爾科夫州（Kharkiv）、蘇梅州（Sumy）、尼古拉耶夫州（Mykolaiv）、頓內茨克州（Donetsk）、盧甘斯克州（Luhansk）等都在進行當中。

● 布查亂葬崗遺體恐達300具 俄軍繼續攻擊平民

烏克蘭人權監察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）5日表示，基輔郊區布查鎮一座教堂近旁的亂葬崗，可能埋有150至300具遺體。烏克蘭指控俄軍在當地屠殺平民。

莫斯科否認對烏克蘭平民下手，並表示基輔郊區布查鎮發現的遺體，是西方為抹黑俄羅斯所進行的一場「巨大造假」。

丹尼索娃在網路上發文稱：「目前，執法人員正在收集死者遺體進行必要的檢查。」她並未說明當局如何估算亂葬崗中的受害者人數。

另外，烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）5日表示，烏軍奪回的一些村莊，以每村120左右的人口計算，在俄軍佔領期間死亡最多達20人。

史塔魯克在烏克蘭國營電視台上表示：「一個120人的村莊，便有15、17、20人死亡。若按比例與布查鎮作比較，人命損失相同，甚至可能更多。」

● 澤倫斯基安理會演說：應以戰爭罪審判俄國

烏克蘭總統澤倫斯基5日向聯合國安理會表示，發生在布查鎮的暴行只是俄軍罪行的其中一例。他強調必須向俄羅斯問責，建議設立戰爭法庭，以戰爭罪審判俄羅斯當局與軍隊。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過視訊向聯合國安全理事會發表演說，細述俄羅斯軍隊罪行，性侵婦女、殺害一家大小，並企圖焚燒屍體，烏克蘭人在街道與家中遭到射殺、在道路中遭到戰車輾斃，俄軍以暴行為樂，這些行為與其他「恐怖份子沒有差別」。

澤倫斯基指控俄羅斯犯下二次大戰以來最可怕的戰爭罪行，發生在布查鎮的平民屠殺只是其中的一例，還有更多城市、類似的地方，世界尚未了解全部真相。

他並引用聯合國憲章第一章第一條指出，聯合國就是要維護和平並確保遵守和平，但是「和平在哪裡？聯合國的那些保證在哪裡？」由於俄羅斯為聯合國安理會常任理事國，擁有否決權，澤倫斯基呼籲安理會應當進行改革。

● 開國際先例 捷克提供T-72M戰車援助烏克蘭抗俄

捷克和斯洛伐克官員表示，捷克正在將前蘇聯設計的舊型戰車交給烏克蘭，為與俄羅斯裝備精良部隊作戰的烏軍提供迫切需要的重型武器。

「華爾街日報」報導，這是自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，外國首度向烏克蘭提供戰車；與烏克蘭接壤的斯洛伐克與鄰國捷克正在考慮開放其軍工業設施，以修復和改裝受損的烏克蘭軍備。

開源情報部落格Oryx依目視證據統計，烏克蘭已攫獲176輛俄軍戰車、34門自走砲、116輛裝甲戰車、149輛步兵戰車、23台多管火箭發射器和45輛裝甲運兵車。許多烏軍繳獲的軍備和自有戰車在使用前都需要修理。

捷克國防部官員說，截至目前，捷克已向烏克蘭送出逾12輛前蘇聯設計的T-72M戰車，這些戰車做了一些更新。官員表示，這個中歐國家還向烏克蘭提供榴彈砲和BMP-1兩棲履帶式步兵戰車。

捷克國防部官員說，截至目前已向烏克蘭送出逾12輛前蘇聯設計的T-72M戰車。圖為捷克改造過的T-72CZM4戰車。（圖取自維基共享資源；作者Adam Hauner，CC BY-SA 4.0）

● 布查屠殺引公憤 歐盟48小時驅逐逾200名俄外交官

歐洲聯盟國家對烏克蘭衝突的憤慨日增，在協同一致動作下，48小時內已驅逐超過200名俄羅斯外交官和使館人員。

法新社報導，繼德國和法國4日宣布驅逐共75名的俄羅斯外交官員，義大利、西班牙和斯洛維尼亞在內的多個國家5日跟進；歐盟本身也宣布在其機構內工作的一組俄羅斯官員為「不受歡迎人物」（persona non grata）。

驅逐行動是以涉嫌間諜活動或「國安理由」為名義而執行，但國際社會此時正發聲譴責克蘭首都基輔郊區布查鎮在俄國部隊撤離後所發現的數百平民屠殺慘案。

俄羅斯否認俄軍犯下暴行，暗示相關影像出於偽造，或推說屍體是在俄軍撤退後才出現。（編輯：陳昱婷/核稿：林治平）1110406