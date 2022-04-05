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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

澤倫斯基對安理會演說 指控俄軍行徑如恐怖分子

2022/4/5 23:39
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（中央社紐約5日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）5日透過視訊告訴聯合國安理會，他代表受俄羅斯荼毒的受害者發表演說，並指控俄軍行徑有如恐怖組織伊斯蘭國。

英國廣播公司（BBC）報導，這是澤倫斯基自俄羅斯入侵烏克蘭以來首次對聯合國安理會發言。他指控俄軍殺害平民及性侵女性。

澤倫斯基列舉俄國入侵期間的暴行。他透過口譯員告訴安理會，烏克蘭人民在街道及家中遭射殺，被丟進水井裡，在路中間被戰車輾斃，俄軍以這些暴行為樂。

他再度指控，俄羅斯的行徑與恐怖組織伊斯蘭國（IS）非常相似，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的宣傳試圖將他自己的仇恨「輸出」至烏克蘭以外地區。

澤倫斯基質疑聯合國安理會應提供的安全保障在哪裡？「和平在哪裡？聯合國需保證的那些保障在哪裡？」

他指出，繼俄軍被控在布查鎮（Bucha）殺戮平民後，全世界仍在看，俄軍可能在烏克蘭其他地區進一步犯下何種戰爭罪。

澤倫斯基要求，應對莫斯科當局入侵烏克蘭犯下的「罪行」加以「究責」。

他並呼籲聯合國採取行動，改革讓安理會常任理事國俄羅斯得以行使否決權的制度。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110405

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