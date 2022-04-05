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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

歐盟國家不滿布查屠殺暴行 2天驅逐150俄羅斯外交官

2022/4/5 22:01（4/5 22:53 更新）
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烏克蘭指控俄羅斯軍隊在布查鎮屠殺平民數百人。圖為2日布查的街道上有多具平民遺體。（法新社）
烏克蘭指控俄羅斯軍隊在布查鎮屠殺平民數百人。圖為2日布查的街道上有多具平民遺體。（法新社）
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（中央社羅馬5日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭的殘殺暴行引發國際公憤，義大利、西班牙和丹麥等今天加入其他歐洲聯盟友邦的行列，大舉驅逐俄國外交官，48小時內共已有約150名俄方人員被要求打包回國。

俄羅斯部隊撤離烏克蘭首都基輔郊區布查鎮（Bucha）後，當地發現眾多死者遺體，據統計超過300具，包括許多平民慘遭殺害，引發國際譴責。

俄國雖否認是俄軍犯下暴行，暗示相關影像出於偽造，或推說屍體在俄軍撤退後才出現，但西方國家已相繼驅逐俄國外交官以示抗議，大多是以這些外交人員從事間諜活動的名義。

義大利今天宣布驅逐30名俄國外交官，西班牙宣布驅逐25人，丹麥也宣布驅逐15人，加上先前法國和德國等驅逐的俄方人員，總數已達約150人。

波羅的海國家拉脫維亞的外交部今天更宣布，已下令俄國設在國內的兩處領事館關閉，所有人員離境。另一個波海國家立陶宛昨天則率先驅逐俄國大使，降低外交關係。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者，這種大規模驅逐俄國外交人員的做法相當「短視」，因為這更減少了在當今前所未見困難危機環境中進行外交溝通的機會，徒將令找尋解決方案所必要的溝通更為困難。他也警告，俄方必將報復。（譯者：林治平）1110405

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