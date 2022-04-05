俄羅斯侵烏行徑殘忍 德法驅逐75名俄外交官

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德國4日驅逐40名俄羅斯外交人員。德國外交部長貝爾伯克（圖）說，布查鎮的畫面說明了俄羅斯領導階層及其追隨者有著無限度的摧毀意志，做出令人不可置信的殘忍行為。（圖取自facebook.com/abaerbock)

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（中央社柏林/巴黎4日綜合外電報導）德國今天驅逐40名俄羅斯外交人員，藉此回應克里姆林宮在烏克蘭所做的「難以置信的殘酷行為」。此外，據法國消息來源指出，巴黎當局也將驅逐35名俄國外交人員。

法新社報導，德國此舉，是跟進歐洲夥伴近期對俄國侵烏所採取的行動。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）提及基輔（Kyiv）近郊布查鎮（Bucha）發現亂葬崗、街頭有多具四散的屍體，他說，布查鎮的畫面會說話，這些畫面說明了俄羅斯領導階層及其追隨者有著無限度的摧毀意志，做出令人不可置信的殘忍行為。

克里姆林宮則否認西方國家指控，稱布查鎮平民屠殺事件不是俄軍所為。

不過，貝爾伯克表示，俄軍所占領的其他地方，恐怕也會有「類似畫面」。

她說，「為我們的自由站出來，做好準備捍衛自由」是至關重要的。

貝爾伯克表示：「這也就是為什麼德國政府決定宣布俄國使館為數眾多的職員，這些日復一日在德國辦公，做出不利於我們自由、破壞我們社會凝聚力之事的人，為不受歡迎人物。」

貝爾伯克形容這些俄國外交官留在此地，對30多萬名於俄侵烏後在德尋求庇護的烏克蘭人而言，是一種「威脅」。

她說：「我們不再忍容，我們今天下午已和俄國大使溝通此事。」

路透社報導，另外，法國外交消息來源今天表示，巴黎當局正基於烏克蘭的這場戰爭，著手驅逐35名俄國外交人員。

稍早，法國外交部表示他們已經決定採取行動，驅逐俄羅斯外交人員，作為全面性歐洲倡議的一環。

而不具名的外交部消息來源說，當局驅逐的俄國外交官人數有35人。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110405