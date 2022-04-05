更多編輯台推薦新聞：
李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化
娛樂

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報4/5
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300

俄羅斯侵烏行徑殘忍 德法驅逐75名俄外交官

2022/4/5 09:38（4/5 09:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
德國4日驅逐40名俄羅斯外交人員。德國外交部長貝爾伯克（圖）說，布查鎮的畫面說明了俄羅斯領導階層及其追隨者有著無限度的摧毀意志，做出令人不可置信的殘忍行為。（圖取自facebook.com/abaerbock)
德國4日驅逐40名俄羅斯外交人員。德國外交部長貝爾伯克（圖）說，布查鎮的畫面說明了俄羅斯領導階層及其追隨者有著無限度的摧毀意志，做出令人不可置信的殘忍行為。（圖取自facebook.com/abaerbock)
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林/巴黎4日綜合外電報導）德國今天驅逐40名俄羅斯外交人員，藉此回應克里姆林宮在烏克蘭所做的「難以置信的殘酷行為」。此外，據法國消息來源指出，巴黎當局也將驅逐35名俄國外交人員。

法新社報導，德國此舉，是跟進歐洲夥伴近期對俄國侵烏所採取的行動。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）提及基輔（Kyiv）近郊布查鎮（Bucha）發現亂葬崗、街頭有多具四散的屍體，他說，布查鎮的畫面會說話，這些畫面說明了俄羅斯領導階層及其追隨者有著無限度的摧毀意志，做出令人不可置信的殘忍行為。

克里姆林宮則否認西方國家指控，稱布查鎮平民屠殺事件不是俄軍所為。

不過，貝爾伯克表示，俄軍所占領的其他地方，恐怕也會有「類似畫面」。

她說，「為我們的自由站出來，做好準備捍衛自由」是至關重要的。

貝爾伯克表示：「這也就是為什麼德國政府決定宣布俄國使館為數眾多的職員，這些日復一日在德國辦公，做出不利於我們自由、破壞我們社會凝聚力之事的人，為不受歡迎人物。」

貝爾伯克形容這些俄國外交官留在此地，對30多萬名於俄侵烏後在德尋求庇護的烏克蘭人而言，是一種「威脅」。

她說：「我們不再忍容，我們今天下午已和俄國大使溝通此事。」

路透社報導，另外，法國外交消息來源今天表示，巴黎當局正基於烏克蘭的這場戰爭，著手驅逐35名俄國外交人員。

稍早，法國外交部表示他們已經決定採取行動，驅逐俄羅斯外交人員，作為全面性歐洲倡議的一環。

而不具名的外交部消息來源說，當局驅逐的俄國外交官人數有35人。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110405

延伸閱讀
俄軍撤布查鎮犯暴行孩童遺體殘缺不全 民眾：比畜生還不如拜登再批蒲亭為戰爭犯 盼對俄羅斯實施更多制裁不滿俄羅斯侵烏暴行 立陶宛逐俄大使降外交關係美駐聯合國大使：將要求把俄羅斯踢出人權理事會布查鎮平民遭俄軍屠殺 澤倫斯基控種族滅絕罪行烏克蘭布查鎮倖存者：俄軍家門口埋地雷炸飛民眾烏克蘭基輔郊區出現亂葬崗 衛星影像曝13.7公尺長壕溝德國單日確診首破10萬 法國巴西染疫數也創新高
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀