俄軍撤基輔郊區犯下殘忍暴行 孩童遺體殘缺不全

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（中央社基輔4日綜合外電報導）俄羅斯軍隊數天前撤離烏克蘭首都基輔郊區後，烏國軍民便發現俄軍在當地犯下殘忍暴行，在一間房子的地下室竟藏著18具遺體，有男人、女人和14歲孩童，他們的遺體都殘缺不全。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，基輔（Kyiv）郊外的森林深處，80歲老婦人達比茲（Maria Dabizhe）坐著篩選那些遭丟棄的俄軍口糧包。

俄軍官兵在戰爭開打幾天後就來到當地，達比茲說：「他們來到我的房子，我詢問他們要在這裡做什麼，他們告訴我，『我們只是試圖要做好自己的工作。』」

當這些俄軍官兵前幾天開始撤退，並一路跟烏克蘭人交戰後，當地民眾才真正瞭解俄軍做了什麼恐怖的事情。

這位老婦的鄰居在一棟整潔的磚房內遭綑綁手腳殺害。烏克蘭的防衛人員指出，他們發現一間房子的地下室躺有18具遺體，有男人、女人和14歲孩童，他們的遺體都殘缺不全。

基輔市郊的布查鎮（Bucha）鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）指出，有近300人被埋在當地的亂葬崗。

費德魯克向法新社說，這些受害者中有一位14歲男孩，他更告訴半島電視台（Al Jazeera），自己在街上看到至少22具遺體。

這就是俄軍在撤退時留下的事情，他們在行進過程中摧毀一切，地雷更被藏在遍布街頭的屍體。費德魯克表示，因為擔心俄軍設置陷阱，所以沒有收拾這些遺體。

民宅被偷竊一空且遭燒毀，當地剛蓋好的小屋，大門也被破壞敞開，屋子佈滿幾天前烏克蘭軍隊和俄軍交火時留下的彈孔。

在過去幾天烏克蘭軍隊收復的基輔周邊區域，軍民已經熬過好幾週的戰鬥，以及被占領的恐懼。

如今烏克蘭軍方光復基輔東、西、北邊數十個村鎮和郊區，俄國人已退出基輔門戶，退往北側邊界附近區域。但現場沒人慶祝，也沒有喜悅。

因為路上都是地雷，窗戶碎裂，住家被毀，森林裡高聳的松樹樹幹裂出一道道大口子。這裡可能要花數個月或者數年才能再住人。數以千計逃出這些區域的平民已被告知現在還別回來。

53歲國土防衛部隊軍人托洛維克（Sergeiy Torovik）形容：「沒什麼好高興的，只有為死者感到悲哀。俄國軍人比畜生還不如，畜生都不會幹下他們做的事，我們不該俘虜他們當人質，他們必須死、必須被摧毀。」

托洛維克和兒子尤里（Yuri）站在故鄉斯托揚卡鎮（Stoyanka）附近一處檢查哨，這座城鎮就位於基輔郊外。

一個月前參軍時，托洛維克還是個園丁，3天前他幫忙把俄國人趕出基輔，並一路打回自己的家園。

但他現在守護的已是一片廢墟。加油站被炸開、顏色焦黑、結構扭曲，宛如一支巨大的金屬昆蟲。公路上散置著燒毀壞掉的俄國戰車；一旁民車擋風玻璃碎掉還布滿彈孔。其中一台白色雪鐵龍（Citroen）出現一抹黑色，座椅頭枕上插著彈片。

托洛維克表示：「這裡有很多地雷。在人們的家中、後院、路上，到處都是。」他還說，自己兩天前看見一隻狗在啃食地上的女屍。

但最慘的景象還是那個找到18具遺體的地下室。

他說：「我們在那裡發現18具屍體…他們（俄軍）虐待民眾，有些人的耳朵被割掉了，有些人牙齒被拔了，有一些14、16歲的小孩和成人，他們（相關單位）昨天才把屍體運走。」

遲遲攻不下基輔的俄國人一邊撤離，一邊摧毀沿途的一切。如今烏克蘭軍民陸續回報，在基輔郊外公路和林間蜿蜒小路旁，發現四散的人類或動物遺骸。

眼前盡是被夷平的商家，房屋整面牆被炸開，棄置的運兵車和戰車上塞滿從烏克蘭人家裡搶來的冰箱、衣服和玩具。地雷不只放在路上，還藏在屋內、公園、路上躺著的遺體裡。

除雷小組成員戴尼斯（Denys）說：「要清完得花上幾個月時間。」一旁同事插嘴說「要花好幾年」，俄軍把地雷藏得到處都是，有些還是一戰時期的地雷。

一名軍醫站在通往布查的林間道路上，等著通過檢查哨，兩天前他和他的單位才剛協助把區內的俄國人趕跑。這名軍醫說：「我不能說俄國人很懦弱之類的話，他們和我們一樣是戰士。他們在撤退的時候，一部分小隊開槍，另一部分後撤…留下大批屍體，也包含平民。」

他還提到昨天有個朋友遭到埋伏攻擊，換言之，過去幾天烏克蘭雖獲得勝利，這個區域迄今仍稱不上安全。

路上還可看到一台焦黑壞掉的俄國戰車、一台還在冒煙的裝甲運兵車。俄國人撤退或挺進之際，拋棄和丟掉大量裝備，其中很多都已經生鏽、狀態極差，且源於蘇聯時期。他們留下的一切都將用於下階段戰爭。

在基輔郊外一條公路旁，一群烏克蘭國土防衛軍正在拆卸俄國戰車上的裝置。其中一人伊凡（Ivan）抱怨，這台戰車又舊又沒用。他們要把槍拿走，裝在卡車後面。

伊凡表示：「我們會需要它、會一直戰鬥，我們知道，事情還沒結束。」（譯者：陳彥鈞、楊昭彥）1110404