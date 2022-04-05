更多編輯台推薦新聞：
報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看
生活

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化
娛樂

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

布查鎮慘案 聯合國：跡象顯示平民直接遭殺害

2022/4/5 20:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦5日綜合外電報導）烏克蘭近日指控俄羅斯軍隊在首都基輔（Kyiv）郊外的布查鎮（Bucha）屠殺逾300位平民，聯合國今天表示，所有跡象都顯示 布查鎮的平民直接遭到鎖定且殺害。

聯合國人權事務高級專員公署表示，來自布查鎮的照片相當讓人感到不安，並強調國際法禁止蓄意攻擊平民。

聯合國人權事務高級專員公署發言人思羅塞爾（Liz Throssell）在瑞士日內瓦（Geneva）告訴記者：「我們在這裡討論的，似乎是在布查鎮直接殺害和鎖定平民的情事。」

她援引民眾雙手被綁的照片，還有遺體被焚燒的半裸女性照片。

她指出：「這相當讓人感到不安，且確實強烈表明他們是被直接鎖定成個人目標，在這裡，我們必須強調的是，依據國際人道法，蓄意殺害平民是戰爭罪。」

思羅塞爾還說：「所有跡象都顯示，受害者是直接被鎖定且直接被殺害。」

另外，布查鎮居民歐倫娜（Olena）告訴法新社，她曾看到俄國軍人冷血射殺一名男子。

43歲的歐倫娜說：「就在我眼前，他們向一位要去超市買食物的男子開槍。」

布查鎮位於基輔市中心西北方30公里處，俄國軍隊於2月27日占領布查鎮，當時正值俄軍入侵烏克蘭戰爭的頭幾天，之後俄軍控制布查鎮長達一個月時間。

在轟炸停止後，烏克蘭軍隊才得以於3月31日收復布查鎮，之後當地就被發現有大量身穿平民裝束的遺體。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110405

延伸閱讀
俄軍撤基輔郊區犯暴行孩童遺體殘缺不全 民眾：比畜生還不如蒲亭反擊制裁 對不友善國家地區祭簽證限制俄軍持續猛攻烏克蘭東部 馬立波人道走廊開通
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀