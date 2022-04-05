更多編輯台推薦新聞：
報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看
生活

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化
娛樂

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300

澤倫斯基：馬立波戰情艱困 布查鎮殺戮不可原諒

2022/4/5 20:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏國想在馬立波擊退俄羅斯軍隊的行動面臨困難，俄軍在布查鎮的殺戮雖不可原諒，但進行談判是唯一選項，只是他可能不會與俄國總統蒲亭親自會談。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在電視轉播的媒體訪問中指出，目前烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）的軍事局勢「非常艱難」。

他也指稱，土耳其已提議一項計畫，以幫助受傷民眾從馬立波撤離，並從當地運走屍體。但他提醒，這項倡議取決於蒲亭（Vladimir Putin）的意願。

此外，澤倫斯基今天也表示，除了與俄羅斯談判以期終止戰鬥，烏克蘭別無選擇，但他與蒲亭可能不會親自舉行會談。

澤倫斯基在發表這項談話前，曾指控俄軍在烏克蘭首都基輔（Kyiv）市郊以西布查鎮（Bucha）屠殺平民。

他表示，布查鎮的事件不可原諒，但烏克蘭與俄國應採取尋求談判的艱難選項，且莫斯科當局應承認俄軍被控的犯行。

澤倫斯基今天還指出，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）將必須在莫斯科當局及「另一個世界」之間作出抉擇。他說，奧班害怕俄國的勢力。

奧班3日才在匈牙利國會選舉獲勝，贏得多數席次及第4個任期，但他立場親俄，沒有譴責蒲亭，並拒絕提供烏克蘭武器，受到各界批評。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110405

延伸閱讀
俄軍屠殺烏克蘭平民 中國至今沉默官媒反指炒作基輔市長籲歐洲別賺血腥錢 切斷與俄所有商業關係澤倫斯基：烏俄談判是唯一選擇 可能不與蒲亭會談
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀