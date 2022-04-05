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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭8/300

俄否認布查屠殺 衛星影像專家：俄軍在時就有遺體

2022/4/5 19:11（4/5 21:00 更新）
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烏克蘭布查鎮最近發現平民裝束者曝屍街頭，俄羅斯宣稱是俄軍撤離後才出現，但衛星照證實是曝屍數週無人理的狀況。圖為3月18日布查鎮雅布隆斯卡街衛星影像。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
烏克蘭布查鎮最近發現平民裝束者曝屍街頭，俄羅斯宣稱是俄軍撤離後才出現，但衛星照證實是曝屍數週無人理的狀況。圖為3月18日布查鎮雅布隆斯卡街衛星影像。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭近日指控俄羅斯軍隊在布查鎮屠殺逾300位平民，俄國則宣稱遺體都是俄軍撤離後才出現，但有衛星影像專家指出，衛星照顯示俄軍控制這個地區時，當地就出現許多遺體。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）聲明指出：「在烏克蘭布查（Bucha）上空蒐集的高解析度馬薩爾科技衛星影像，證實並佐證了最近社群媒體影片和照片顯示街頭屍橫遍野、曝屍數週無人理的狀況。」

路透社報導，衛星影像專家路易斯（Jeffrey Lewis）看過馬薩爾科技衛星照後，形容推斷衛星照片含義的過程「非常簡單」。

路易斯表示：「你看地面拍的照片，顯示出靠近汽車和建築物的遺體，而在衛星照片中，你可以看到地面的物體，就在相同的汽車和建築物旁邊的同一個位置。」

美國蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute for International Studies）東亞禁止核武擴散計畫（East Asia Nonproliferation Program）主任路易斯還說：「衛星影像顯示，當俄國人控制這個地區時，遺體就在現場。」

法新社攝影記者4月2日深入布查鎮，親眼目睹那裡約有20具遺體，全都身穿平民服裝，其中還有些人手被綁住。

俄國國防部否認俄軍犯案，還說所有部隊「早在3月30日就完全撤離布查」，克里姆林宮更將之斥為烏克蘭一手炮製的「假造」影像。

但3月19日和21日的馬薩爾科技衛星影像卻顯示，布查鎮雅布隆斯卡街（Yablonska）當時就有多具屍體。

且根據「紐約時報」（The New York Times）分析，3月9日至11日間的馬薩爾科技衛星影像，就顯示與人類屍體類似大小的黑色物體。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110405

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