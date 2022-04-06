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布查鎮平民死亡影像 中國：非常令人不安

2022/4/6 05:46
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（中央社紐約聯合國總部5日綜合外電報導）中國常駐聯合國代表張軍今天表示，烏克蘭首都基輔（Kyiv）郊外布查鎮（Bucha）平民死亡的影像和相關報導「非常令人不安」，但表示實際情況必須核實，任何指控必須根據事實。

張軍在聯合國安全理事會會議重申北京的立場，表示制裁不是化解烏克蘭危機的有效方法，反而加速對經濟造成超出預期的影響。

他也呼籲美國、北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（European Union）和俄羅斯對話。

烏克蘭總統澤倫斯基今天透過視訊向安理會發表演說，細數俄羅斯軍隊罪行，包括性侵婦女、殺害一家大小，企圖焚燒屍體，烏克蘭人在街道與家中遭到射殺、在道路中遭到戰車輾斃，俄軍以暴行為樂，這些行為與其他「恐怖份子沒有差別」。

他指控俄羅斯犯下二次大戰以來最可怕的戰爭罪行，發生在布查鎮的平民屠殺只是其中的一例，還有更多城市、類似的地方，世界尚未了解全部真相。

烏克蘭近日指控俄羅斯軍隊在布查鎮屠殺逾300位平民，俄國則宣稱遺體都是俄軍撤離後才出現，但有衛星影像專家指出，衛星照顯示俄軍控制這個地區時，當地就出現許多遺體。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天則指控西方為布查鎮助長「歇斯底里」，破壞俄烏和平談判。（譯者：陳政一）1110406

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