俄軍攻擊烏克蘭中部燃料庫 轟炸北頓內茨克

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（中央社基輔6日綜合外電報導）俄羅斯軍隊5日深夜空襲烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）附近一個燃料庫。烏東工業城市北頓內茨克（Severodonetsk）今天則遭到俄軍一陣陣砲彈和火箭攻擊。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）在社交媒體發表聲明說：「這一晚令人驚慌和難過。敵人空襲了我們這個地區，擊中一個油庫和一座工廠。裝有燃料的油庫被摧毀。」

他說，這次攻擊沒人受傷，消防人員經過8小時灌救，才將大火撲滅。

當地議會領袖魯卡舒克（Mykola Lukashuk）表示，5日深夜俄軍對距離第聶伯羅約25公里的新莫斯科斯克（Novomoskovsk）發動空襲，是對「沒有烏克蘭士兵」的地區進行的「惡意」攻擊。

位在首都基輔以南的第聶伯羅是一座工業城市，迄今未發生嚴重戰鬥，不像東部的哈爾科夫和南部的馬立波等遭到戰火摧殘的城市。第聶伯羅機場倒是在上個月被俄羅斯空襲摧毀。

而在烏東的北頓內茨克，法新社記者見到砲彈和火箭一陣接著一陣落在當地。一棟建築起火燃燒，少數平民利用砲火停歇時冒險外出，一旦砲擊恢復又迅速跑回去躲藏。

北頓內茨克是烏克蘭部隊在東部前線所掌握最東端的城市。

俄軍已表示，他們將把攻擊重點放在烏國南部和東部，俄軍在那裡已佔據大片土地。

由8輛卡車組成的一支聯合國人道救援車隊5日抵達北頓內茨克，為約1萬7000人帶來食物、麵粉、塑膠布和毯子，以及4台醫院發電機。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）稱：「烏克蘭東部繼續受到日益加劇的敵對行動衝擊，成千上萬人被切斷天然氣和飲水供應，北頓內茨克的住宅區建築一再遭到砲擊。」

烏東盧甘斯克州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）在社交媒體上說，鄰近的魯別日諾耶鎮（Rubizhne）5日遭到砲擊，造成1人死亡、5人受傷，另有7人「從瓦礫堆裡脫身」。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110406