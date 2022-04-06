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烏克蘭小鎮博羅江卡遭俄軍摧殘 恐逾200人遇害

2022/4/6 12:37（4/6 13:14 更新）
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烏克蘭小鎮博羅江卡一座座建築物被開膛破肚，代理鎮長估計，鎮內恐有超過200人喪命。圖為博羅江卡一處被炸毀的公寓大樓。 （美聯社）
烏克蘭小鎮博羅江卡一座座建築物被開膛破肚，代理鎮長估計，鎮內恐有超過200人喪命。圖為博羅江卡一處被炸毀的公寓大樓。 （美聯社）
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（中央社烏克蘭博羅江卡5日綜合外電報導）俄羅斯軍隊撤離了，但烏克蘭小鎮博羅江卡（Borodyanka）已面目全非，一座座建築物被開膛破肚，飛落的衣物掛在樹梢上，代理鎮長估計，鎮內恐有超過200人喪命。

法新社報導，沿著一條長而筆直的道路走下去，原本質樸的小鎮如今只剩一幕又一幕荒謬殘酷的景象。

一整個公寓樓層被轟炸掏空，焦黑的床墊懸掛半空中。一輛被燒毀的戰車停在被摧殘的建築物內部。孩童的玩具四散街頭，多不勝數。

舉目所及，一切都已面目全非，毀滅的細節一言難盡，規模難以想像，一些住家根本已經不在了。

俄軍上週撤離這個位在首都基輔（Kyiv）西北方50公里的城鎮，舉目皆是打鬥的痕跡。

57歲民眾卡茲米倫科（Mykola Kazmyrenko）推著一輛載運援助包裹的推車在泥濘的中央道路上蹣跚而行，無法理解眼前所見的一切。

她說：「我根本不忍心看，會想要哭。人們無家可歸。」

法新社記者短暫造訪博羅江卡時期間未看到遺體，但當地民眾表示有許多鄰居遇害。

58歲的阿吉莫夫（Rafik Azimov）說：「我知道有5名平民遭到殺害。但砲襲過後，毀壞的建築物地下室還有多少人遇害，我們就無從得知了。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天在影片演說中表示，在博羅江卡和其他已收復的城鎮中，平民遭殺害人數恐怕遠高於發生屠殺慘案的布查鎮（Bucha）。烏克蘭檢察總長表示，在基輔州（Kyiv Oblast）從俄軍手中解放的城鎮中，博羅江卡遇害人數最多，但目前尚未公布確切人數。

「紐約時報」報導，博羅江卡代理鎮長耶科（Georgii Yerko）今天表示，這座原本有1.3萬人居住的城鎮，在遭俄軍空襲摧殘後目前有多達200人下落不明，可能已死在廢墟瓦礫堆下。

耶科今天表示：「我們認為有超過200人喪命。但這只是假設。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110406

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