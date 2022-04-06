布查平民遭屠殺引公憤 歐盟48小時驅逐逾200名俄外交官

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俄軍在烏克蘭布查鎮屠殺平民，受到多國強烈譴責。圖為3日布查一名婦女行經被摧毀的俄羅斯坦克。（美聯社）

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（中央社羅馬5日綜合外電報導）歐洲聯盟國家對烏克蘭衝突的憤慨日增，在協同一致動作下，48小時內已驅逐超過200名俄羅斯外交官和使館人員。

法新社報導，繼德國和法國昨天宣布驅逐共75名的俄羅斯外交官員，義大利、西班牙和斯洛維尼亞在內的多個國家今天跟進；歐盟本身也宣布在其機構內工作的一組俄羅斯官員為「不受歡迎人物」（persona non grata）。

驅逐行動是以涉嫌間諜活動或「國安理由」為名義而執行，但國際社會此時正發聲譴責克蘭首都基輔郊區布查鎮（Bucha）在俄國部隊撤離後所發現的數百平民屠殺慘案。

俄羅斯否認俄軍犯下暴行，暗示相關影像出於偽造，或推說屍體是在俄軍撤退後才出現。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者，大舉驅逐俄羅斯外交官員之舉「目光短淺」。

他指出：「在如此空前艱難的危機環境中縮減外交溝通的機會，實屬目光短淺之舉，需要尋求解決之道。」

他還說：「這將無可避免地導致報復性行動。」

歐盟國家目前正在討論針對俄羅斯2月24日入侵烏克蘭施以第5輪制裁。

● 各國驅逐行動一覽

義大利今天以「國安」為由，遣送30名俄羅斯外交官回國。總理德拉吉（Mario Draghi）呼籲對烏克蘭屠殺暴行展開獨立調查。他說：「戰爭罪必須嚴懲，（俄羅斯）總統蒲亭（Vladimir Putin），有關當局和俄羅斯軍隊將為他們的行為付出代價。」

斯洛維尼亞表示將驅逐33名俄羅斯外交官，並召見俄羅斯大使以傳達斯洛維尼亞對「烏克蘭平民遭殺害的震驚」。

與俄羅斯接壤的愛沙尼亞則驅逐14名俄羅斯領事人員，關閉俄羅斯總領事館和領事館。

羅馬尼亞宣布驅逐俄羅斯駐布加勒斯特（Bucharest）大使館10名成員；葡萄牙也宣布，俄羅斯大使館10名人員因從事「違反國家安全」活動而被列為「不受歡迎人物」。

西班牙政府立即驅逐了25名俄羅斯外交官和使館人員，指這些人「對國家利益構成威脅」，但保留俄羅斯駐西班牙大使以維持對話管道，「因為我們沒有喪失希望，堅信蒲亭的戰爭終將結束」。

丹麥也以同樣理由留下俄羅斯大使，但驅逐15名遭控從事間諜活動的15名「情報人員」。

瑞典將驅逐3名俄羅斯外交官，外交部長林德（Ann Linde）告訴記者，這3人「在瑞典從事非法情報行動」。

法國昨天驅逐35名俄羅斯外交官，德國驅逐40人，立陶宛驅逐俄羅斯大使。

英國「衛報」（The Guardian）報導，昨、今兩日有206名俄國外交官和使館人員被告知離境，加上俄國2月24日侵烏後據報已經驅逐的100多人，使得遭驅逐的俄國外交官和使館人員總數來到325以上，且預料還會繼續增加。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）力促全世界對俄羅斯實施嚴厲制裁，說布查鎮慘案實屬「戰爭罪」和「集體屠殺」。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110406