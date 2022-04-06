英國外相：凍結蒲亭戰爭基金逾10兆元

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（中央社華沙5日綜合外電報導）英國外交大臣特拉斯今天在訪問華沙時表示，英國已經凍結了俄羅斯總統蒲亭約3500億美元（約新台幣10.13兆元）的「戰爭基金」。

法新社報導，特拉斯（Liz Truss）說：「目前為止，我們的制裁已對那些供應、資助蒲亭戰爭機器的人產生嚴重衝擊。本週我們將宣布，我們已經凍結了蒲亭（Vladimir Putin）超過3500億美元的戰爭基金。」

她表示，這樣的行動代表著，俄羅斯政府「6040億美元（約新台幣17.49兆元）的外匯存底中，有60%以上」如今「無法動用」。

特拉斯表示，聯合制裁讓俄羅斯的經濟退回到蘇聯時代的景況。

她說：「但我們能夠，也得要做得更多。」

她呼籲禁止讓俄羅斯的船隻停靠在西方國家的港口，並「為禁止進口俄羅斯的石油、煤礦、天然氣訂出明確的時間表」。

她也敦促英國在北大西洋公約組織（NATO）和七大工業國集團（G7）的夥伴們，對「像是黃金這些能為蒲亭增加戰爭資金的產業」實施限制措施。

特拉斯表示，她對基輔西北方城鎮布查（Bucha）出現的景象感到「震驚」。俄羅斯部隊撤離後，布查鎮街頭屍橫遍野，許多身穿平民服裝。

她說：「這些駭人聽聞的行為，是我們以為20世紀才有的。對於做出這種事的人，我們會追究他們的責任。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110406