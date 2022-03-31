美再援助烏克蘭5億美元 傳俄軍將領失去蒲亭信任

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（中央社基輔31日綜合外電報導）美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基通話後，表示美國將再提供5億美元援助。美國情報則指稱，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發現自己被軍方誤導，大發雷霆。

●拜登通話澤倫斯基 再提供5億美元援助

美國總統拜登30日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話約1小時，就美國與其盟國和合作夥伴為烏克蘭提供軍事、經濟與人道救援，以及持續讓俄羅斯為其對烏克蘭的野蠻入侵付出沈重代價交換意見。

拜登也利用機會向澤倫斯基表示，美國計劃對烏克蘭政府再提供5億美元援助。

●解密情資指蒲亭被誤導 高階幕僚不敢說侵烏真相

美國官員30日引述解密情資指出，蒲亭受到幕僚們誤導，因為他們太害怕，以致於不敢告訴蒲亭烏克蘭戰爭進展不佳，以及西方制裁的破壞性。

這位美國官員不具名指稱：「我們握有情資，蒲亭覺得受到俄國軍方誤導，致使他不相信軍方領導層。」

「蒲亭甚至不知道他的軍隊在烏克蘭使用義務役軍人，並且失去這些軍人，顯示傳達給俄國總統的準確訊息明顯中斷。」

●英國情資指俄軍士氣低迷

英國情報機關「政府通訊總部」（GCHQ）表示，在烏克蘭的俄軍士氣低落，拒絕執行命令甚至自毀裝備，俄軍戰略「頻頻失利」，幕僚卻不敢對總統蒲亭據實以告。

「政府通訊總部」主任佛萊明（Jeremy Fleming）在澳洲國立大學演講時表示，蒲亭「嚴重誤判」俄軍戰力，低估烏克蘭人的抵抗力，小看國際聯合對付他的力道，也錯估了經濟制裁的衝擊。

佛萊明此言呼應白宮公布的情資，顯示蒲亭在戰事進展上遭幕僚「誤導」的說法。

英國情報機關指出，在烏克蘭的俄軍士氣低落。圖為俄軍逃離烏克蘭東北部城市托斯提也納時，將武器、裝備和彈藥都拋棄在後。（圖取自facebook.com/93OMBr）

●俄宣布馬立波停火讓平民撤離

俄羅斯國防部宣布3月31日在烏克蘭東南部港巿馬立波停火，讓平民撤離馬立波。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示已派出45輛巴士，載運人道救援物資前往馬立波，並撤出受困的平民。

俄羅斯國防部宣布3月31日在馬立波停火，讓平民撤離。圖為烏克蘭平民26日步行於馬立波街頭。（安納杜魯新聞社）

●美官員：俄軍開始撤出車諾比核電廠 部隊轉往白俄

美國國防官員30日表示，俄軍已開始撤出烏國境內的車諾比（Chernobyl）核電廠。

官員表示：「他們（俄軍）開始在車諾比地區重新部署若干部隊：撤出、離開車諾比核電廠，轉往白俄羅斯。」

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）30日前往南烏克蘭核電廠（South Ukraine Nuclear Power Plant）視察，這是他在俄烏戰事開打、引發全球擔心可能出現核事故後，首度親訪烏克蘭。

●喜劇演員變戰時英雄 民調：澤倫斯基信任度第一

面對俄軍進犯，烏克蘭總統澤倫斯基堅守陣地，號召人民捍衛家園，讓喜劇演員出身的他一舉蛻變成為戰時英雄。美國民調顯示，澤倫斯基信任度名列第一，俄羅斯總統蒲亭敬陪末座。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）公布民調，在3581名美國受訪者中，澤倫斯基的信任度最高，以72%名列第一；為俄烏衝突奔走協調的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以55%信任度排名第2；德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和美國總統拜登分別以53%和48%緊接在後。

美國民眾對中國國家主席習近平的信任度僅15%，不信任達83%；對蒲亭的信任度更只有6%，不信任高達92%，其中77%受訪者表示「完全不信任」，15%表示「沒那麼信任」。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110331