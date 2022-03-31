俄烏戰事持續 中國官媒展開反美輿論攻勢

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（中央社記者張淑伶北京31日電）俄烏戰事在中國成為反美輿論戰。繼人民日報指美國是這場戰事的始作俑者後，新華社今起發出6篇俄烏衝突評論，指美國「趁火打劫」；環球時報則批評美國的「軍工複合體」。

中國官媒新華社表示，俄烏戰事已經爆發1個多月，期間「美國政府和媒體沆瀣一氣，在烏克蘭問題上對中國橫加指責」，指美國紐約時報等媒體散布謠言，「誣稱中國『坐山觀虎鬥』『將在俄烏衝突中成為贏家』『希望從地緣政治變化中獲益』云云」。

新華社稱，今天起特別發出一組6篇的相關系列評論，目的是「澄清事實，回擊美方的不實之詞，揭露美國挑起戰爭、從中牟利的霸權主義本質」。

第一篇評論是「美國從烏危機中『趁火打劫』」，指烏克蘭今天的戰火，「導火線」是由美國埋下的，並指美國的軍工複合體是這場衝突的直接受益者。

文章還稱，俄烏衝突之後，追求戰略自主的歐洲被迫加強與美國緊密協調，這是美國近年來夢寐以求的跨大西洋關係「團結」局面。

文章稱，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛心。俄羅斯和烏克蘭都是中國的友好國家，兩國爆發衝突，「對中國沒有半點好處」。俄烏衝突發生後，「中方始終積極勸和促談」。

外圍官媒環球時報今天也刊文，指俄烏戰事膠著，除了士兵和平民死傷，有數百萬烏克蘭人成為難民，但美國「不僅不拿出和平解決危機的方案，反而向烏克蘭提供大量軍援，不斷在背後『遞刀子』」。

這篇文章列舉多個例子，指美國的行為和其「軍工複合體的國家本質」有關，並稱所謂「軍工複合體」是指美國的軍隊、工業、政府、國會等密切合作，並勾結智庫、媒體等結成利益團體。

俄羅斯在2月24日開始入侵烏克蘭後，中國官方及媒體至今不願稱這是「侵略」，而以「俄烏衝突」、「烏克蘭危機」等稱之。在外交上，也不願譴責或制裁俄羅斯的入侵行為。

隨著戰事持續超過1個月，中國盡力為自己立場辯護之餘，也將矛頭對準美國。除了外交部例行記者會上多次就俄烏戰事指責美方，官方媒體也接連發出相應評論。

有關俄烏戰爭的討論在中國是輿論引導的重點。據了解，戰事爆發大約一週後，中國的各媒體便接到指令，相關報導只能引用新華社等幾家中央媒體的內容；社群平台上，支持烏克蘭的發文經常被刪除。（編輯：陳沛冰）1110331