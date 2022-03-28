更多編輯台推薦新聞：
中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄羅斯稱與中國關係空前堅強 擬限不友善國家人民入境

2022/3/28 22:57（3/29 09:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯外長拉夫羅夫28日表示，俄羅斯與中國目前的關係為史上最堅強。圖為俄羅斯總統蒲亭（左）2月4日與中國國家主席習近平（右）會晤。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
俄羅斯外長拉夫羅夫28日表示，俄羅斯與中國目前的關係為史上最堅強。圖為俄羅斯總統蒲亭（左）2月4日與中國國家主席習近平（右）會晤。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯外長拉夫羅夫今天表示，俄羅斯與中國目前的關係為史上最堅強；他還說，莫斯科準備限制歐美「不友善」國家的人民入境。

目前西方國家正尋求以空前制裁措施孤立莫斯科，以懲罰俄軍入侵烏克蘭。而北京曾多次表達反對制裁，並堅稱會與俄國維持正常經貿往來，還拒絕譴責莫斯科對烏克蘭的行動。

但在檯面下，北京當局對於中國企業可能違反制裁抱持謹慎態度，並提醒中企謹慎處理在俄國的投資。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天還說，莫斯科準備限制「不友善」國家的國民入境，包含英國、美國與所有歐洲聯盟（EU）國家。

拉夫羅夫透過電視轉播發言表示：「目前正在擬定一道行政命令，將以簽證措施報復數個外國政府的『不友善』舉動。」「這道法令將針對入境俄羅斯設下數項限制。」

俄羅斯聯邦政府本月稍早通過對俄國、俄國企業與公民採取「不友善舉動」的國家與地區名單，台灣也被列入。

被列入名單的國家和地區，都曾在俄軍對烏克蘭發動攻擊後，對俄國實施制裁或加入制裁行列。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）1110328

延伸閱讀
西方一致譴責俄羅斯 中國獨樹一幟立場尷尬俄烏戰火未歇 俄羅斯外長3月底訪中中俄關係密切外資不安 資本逃離中國速度前所未見美國警告北京別援俄羅斯侵烏克蘭 暗示不排除二級制裁美專家：中國已知蒲亭必敗 威脅侵台裝腔作勢俄羅斯近半資產遭凍結 官員公開表明靠中國幫忙挺過制裁蒲亭冬奧與習近平會談 俄中擬簽天然氣金融協議
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族