俄烏戰火未歇 俄羅斯外長3月底訪中

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（中央社台北28日電）俄烏戰火正熾，中國外交部今天宣布，俄羅斯外長拉夫羅夫3月底將訪問中國。此前北約領袖警告北京勿以任何方式援助俄羅斯，白宮並曾暗示，若北京支持俄羅斯，美國可向中國施加二級制裁。

綜合澎湃新聞及新加坡聯合早報報導，中國外交部發言人汪文斌下午在例行記者會宣布，中國國務委員兼外長王毅將於30至31日在安徽屯溪主持召開「阿富汗鄰國外長會」，包括巴基斯坦、伊朗、俄羅斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克共6國外長或代表將出席。

王毅隨後還將主持「阿富汗鄰國加阿富汗」外長對話，屆時阿富汗臨時政府代理外長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）將受邀參與，印尼和卡達外長也應邀以來賓身分與會。

值得注意的是，北大西洋公約組織（NATO）各國領袖25日舉行峰會後發表聯合聲明，呼籲包括中國在內的所有國家不以任何方式支持俄羅斯，避免採取有助俄羅斯規避國際制裁的行動。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平18日視訊會談後，白宮曾暗示，若北京支持俄羅斯，美國可對中國施加「二級制裁」（secondary sanctions）。

汪文斌在記者會指出，中國期待通過主辦阿富汗鄰國外長會進一步凝聚鄰國在阿富汗問題上的共識，商討下階段共同推動阿富汗局勢向穩，支持幫助阿富汗人民的鄰國方案，向國際社會傳遞鄰國聲音。

而俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）24日報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）31日將參加在中國舉行的阿富汗鄰國外長會。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110328