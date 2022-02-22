西方一致譴責俄羅斯 中國獨樹一幟立場尷尬

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CNN報導，北京在烏克蘭危機陷入複雜處境，試圖在與莫斯科深化關係，以及堅定捍衛國家主權的一貫外交政策間保持平衡。圖為俄羅斯總統蒲亭（左）4日與中國國家主席習近平（右）會晤。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

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（中央社香港22日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，北京在烏克蘭危機陷入複雜處境，試圖在與莫斯科深化關係，以及堅定捍衛國家主權的一貫外交政策間保持平衡；既不想被視為俄國幫凶，也不想得罪美國。

聯合國安理會21日晚間就烏克蘭情勢召開緊急會議。中國駐聯合國大使張軍呼籲各方保持克制，避免助長烏克蘭緊張局勢，卻不願譴責克里姆林宮承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義分子控制地區頓內茨克、盧甘斯克為獨立國家。

張軍在會中表示，中國歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力，呼籲有關各方繼續開展對話協商，在「平等」和相互尊重的基礎上尋求解決彼此關切的合理方案。

張軍又指，烏克蘭局勢發展到目前狀況，「是一系列複雜因素共同作用的結果」。「中國一貫按照事情本身的是非曲直決定自身立場」，主張各國依聯合國憲章的宗旨及原則，和平解決國際爭端。

俄羅斯21日正式承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義分子控制的地區為獨立國家，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）接著下令派遣「維和」部隊進入當地，加劇西方國家擔心引發大戰的憂慮，各國領袖正迫切試圖讓情勢降溫。

俄國數星期來一直辯稱不會進攻烏克蘭，在安理會上辯護自己的行動只是為了保護與保障「自稱獨立的頓內茨克人民共和國（DPR）和盧甘斯克人民共和國（LPR）民眾」。

在各方交相譴責下，俄羅斯更朝中國靠攏。北京冬奧揭幕前，蒲亭2月4日訪問北京與中國國家主席習近平會面。雙方會談後發出口徑一致聲明，稱「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。

西方對於兩國的沆瀣一氣並非毫無關注。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）19日在慕尼黑安全會議針對兩人的聯合聲明措辭強烈表示，中俄似乎把依法而治，轉變為「依強者而治」。

中國依舊堅稱傾向以對話與和平方式解決當前情勢，但專家表示，中國害怕被視為幫凶，因此現在走得戰戰兢兢。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示，「他們（中國）不想要被牽扯進去，不想要發出措辭太強烈的聲明，（這麼做）美國就不會生氣，俄羅斯也不會。」

他表示，北京既希望西方不要制裁莫斯科的行徑，也不希望讓別人產生它公開支持俄國的印象。

中國外長王毅19日在慕尼黑安全會議發表談話表示，「各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重維護。」

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）研究員塞克斯（David Sacks）說，烏克蘭目前情勢發展使中國陷入「尷尬局面」。

他說，中國直到最後一刻都在強調重返明斯克協議，但蒲亭卻公然撕毀協議，忽視中國對化解危機的提議。

塞克斯表示，在大眾目光之外，「北京可能針對與俄國結盟，長期下來要付出的代價有過激烈討論」。「中國和俄國交好，會讓美國和歐洲產生更多反感，中國也希望避免。」

中國和俄國雖然沒有軍事結盟，但在面對它們認為西方干預內政事務時，越來越呈現一致對外立場，共同抵禦美國發起的制裁，在聯合國也總是綁在一起投票。

蒲亭和習近平在2月4日的聯合聲明雖然沒有提到烏克蘭，卻展現中國支持俄國對西方的主要訴求，呼籲北大西洋公約組織（NATO）停止擴張。

美國俄亥俄州威騰堡大學（Wittenberg University）政治學教授、上海華東師範大學資深研究員于濱（Yu Bin）表示，基於北約在印太地區擴張勢力，中國和俄國同感憂心。

他表示，因此面對美國領導的盟國在歐洲與亞洲的動作越來越積極，俄國和中國的口徑益趨一致。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110222