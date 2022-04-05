立陶宛開第一槍 波海三國相繼關閉俄羅斯領事館

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俄軍在烏克蘭布查鎮屠殺平民，引發國際譴責。愛沙尼亞和拉脫維亞5日宣布關閉俄羅斯領事館。圖為俄羅斯在拉脫維亞道格夫匹爾斯的領事館。（圖取自維基共享資源；作者Russavia，CC BY 3.0）

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（中央社記者陳韻聿倫敦5日專電）俄羅斯侵略烏克蘭，其戰爭罪行及反人道劣跡近日在基輔郊區布查鎮平民遭屠殺慘狀公開後，引發國際更強烈反應。繼立陶宛後，愛沙尼亞和拉脫維亞今天也宣布關閉俄羅斯領事館。

立陶宛外交部昨天宣布對俄羅斯外交降級，驅逐俄羅斯大使並關閉位於海港城市克萊佩達（Klaipėda）的總領事館。立陶宛駐俄大使近日也將返國。

拉脫維亞外交部今天宣布，關閉俄羅斯總領事館，並宣告總領事館13名職員為「不受歡迎人士」。俄羅斯大使瓦寧（Mikhail Vanin）也被告知，相關職員需於30日前離境。

俄羅斯在拉脫維亞設有兩個總領事館，分別位於東南部的道格夫匹爾斯（Daugavpils）和西部港市利耶帕亞（Liepāja）。

拉脫維亞外交部表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略不正當，俄軍犯下的種種戰爭罪行也明顯違反俄羅斯對國際社會的承諾和義務。所有曾參與、執行和維護侵烏決策的人士，都必須負起完全責任。

另一方面，愛沙尼亞外交部指出，俄羅斯大使利帕耶夫（Vladimir Lipaev）今天被召見，獲知位於東部納爾瓦市（Narva）的總領事館以及位於第二大城塔爾圖（Tartu）的領事館將被關閉。愛方並宣布相關領事館的14名職員為「不受歡迎人士」，需於30日前離境。

接見利帕耶夫的次長沃梅爾（Märt Volmer）表示，俄軍接二連三犯下暴行、俄方嚴重違反國際法，愛沙尼亞已沒有「一切如常」的空間。沃梅爾重申，俄羅斯必須自烏克蘭撤軍並為在當地造成的戰爭損害負起責任。

沃梅爾昨天也召見利帕耶夫，嚴厲譴責俄軍在布查鎮（Bucha）暴行。

目前在波羅的海三國，僅立陶宛正式宣布對俄羅斯外交降級並驅逐大使。立陶宛也是第一個驅逐俄羅斯大使的歐盟國家。

與波羅的海三國在安全事務密切合作的英國，近日驅逐俄羅斯大使克林（Andrei Kelin）的聲浪再度高漲。

外交大臣特拉斯（Liz Truss）曾兩度召見克林，但英國外交部目前仍無驅逐俄羅斯外交官的計畫。部分議員推測，這或許是考量英國的情報需求。

2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭後，英國政壇及輿論即有驅逐俄羅斯大使的呼聲。國會跨黨派俄羅斯小組主席布萊恩特（Chris Bryant）3月初曾表示，俄官方說謊成性，西方必須適時停止與莫斯科對話，因為他們將西方的對話意願視為可利用的弱點。

在野工黨影子外交大臣拉米（David Lammy）今天再次要求政府驅逐克林，並稱在更多俄軍殘酷行為見諸於世後，英國已容不下這位大使。

他說：「英國不應提供空間，讓俄羅斯大使可重複莫斯科當局的謊言，或者讓俄羅斯情報人員持續執行惡意活動。除了將俄羅斯逐出聯合國人權理事會，我們有必要設立特別法庭，個別起訴俄羅斯總統蒲亭及其黑幫政權。」（編輯：劉學源）1110405