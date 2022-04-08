德媒：德國攔截俄軍無線電 提及殺害烏克蘭平民

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德國聯邦情報局表示，曾攔截到無線電通訊，內容是俄羅斯軍人談到在烏克蘭槍殺士兵和平民一事。圖為警方與志工7日在布查識別死者身分。（安納杜魯新聞社）

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（中央社紐約8日綜合外電報導）知情人士透露，德國聯邦情報局（BND）本月6日告訴國會委員會，局裡曾攔截到無線電通訊，內容是俄羅斯軍人談到在烏克蘭槍殺士兵和平民一事。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士說，這項簡報是當天會議最重要的議程。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）最先報導這些情報，情報內容似乎暗指俄軍涉及戰爭罪，最近的例子就是在烏克蘭首都基輔郊區的布查鎮（Bucha）濫殺平民，但俄方否認。

明鏡周刊報導，德國聯邦情報局攔截到俄軍無線電通話，內容提到殺害布查平民一事，部分對話可能與布查的具體殺戮事件直接相關。

「華盛頓郵報」也引述不具名情報官員的說法提到，德國情報機關握有衛星影像，直指俄軍涉入布查殺戮事件；但華郵稱這些無線電內容與布查沒有關聯。

布查傳出屠殺情事後，愈來愈多證據指向俄軍涉及濫殺烏克蘭平民，引發國際廣泛譴責。

一段在3月10日之前拍攝的無人機錄影畫面顯示，一名騎單車的人在布查遭到俄軍當街槍擊。國際媒體播放了事發街道的延伸畫面，發現俄軍撤離後，那裡至少有20名平民的遺體。

德國聯邦情報局和政府發言人均不願置評。

CNN提到，德國攔截到的無線電通訊並不是指向俄軍殺害平民的第一項語音證據。烏克蘭安全局本月5日也公布一系列截獲錄音檔，意在揭發俄軍獲令殺害平民。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110408