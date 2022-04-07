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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭67/300

西方制裁前所未見 俄總理：面臨30年最困難局面

2022/4/7 23:46（4/8 13:43 更新）
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俄羅斯總理米舒斯京（圖）7日表示，西方國家實施前所未見的制裁讓俄國面臨30年來最困難的局面。（圖取自twitter.com/GovernmentRF）
俄羅斯總理米舒斯京（圖）7日表示，西方國家實施前所未見的制裁讓俄國面臨30年來最困難的局面。（圖取自twitter.com/GovernmentRF）
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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯總理米舒斯京今天表示，由於西方國家實施前所未見的制裁，俄國正面臨30年來最困難的局面，但外國將俄國孤立於全球經濟之外的企圖將失敗。

路透社報導，米舒斯京（Mikhail Mishustin）也表示，這個情況形成了新的商機，因為外國企業退出俄國，將為其他企業騰出空間。

西方國家正逐步收緊一連串的經濟制裁，試圖迫使俄國結束在烏克蘭的軍事行動並撤軍。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，基輔已向莫斯科提出含有「無法接受」條件的和平協議草案，但俄國仍會持續談判，並力求確保己方所提條件。

克里姆林宮曾表示，俄烏之間的和平談判進展不如預期快速，並指控西方國家將焦點放在莫斯科否認的戰爭罪指控上，企圖破壞談判進程。

拉夫羅夫今天表示，烏克蘭昨天已經提交和平協議草案給俄國，但與先前雙方商定的內容有出入。

烏克蘭尚未對此發表談話，不過烏方先前曾表示，談判有必要，只是不願放棄主權與領土完整。

此外，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天表示，白俄必須參與解決烏克蘭衝突的談判，並預期在未來數天與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）進行會談。

白俄羅斯通訊社（Belta）報導，魯卡申柯說：「絕對不能背著白俄羅斯達成另外的協議。」

「是你們讓我們受到牽連，主要是西方國家，所以在這些談判中自然需要傾聽白俄羅斯的處境。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110407

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