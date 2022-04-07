北約秘書長：蒲亭欲掌控烏克蘭 戰爭恐持續數年

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（中央社布魯塞爾6日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，目前沒有跡象顯示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已放棄「他掌控整個烏克蘭的野心」，俄烏戰爭恐將持續數年。

法新社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，這場衝突已達到「關鍵階段」，莫斯科當局將飽經磨難的俄軍從烏克蘭北部撤走，讓他們重新武裝，為東部的大型攻勢做準備。

史托騰柏格在北約各國外交部長召開會議前表示：「我們並未看見蒲亭總統已改變他想要掌控整個烏克蘭並改寫國際秩序野心的跡象。」

「我們必須實際一點，並意識到這可能會持續很長一段時間，好幾個月，甚至好幾年。這就是我們也需要為長遠做好準備的原因，包括在支持烏克蘭、維持制裁，和強化我們的防禦方面。」

北約盟國提供烏克蘭關鍵武器，例如反戰車和防空飛彈，幫助烏克蘭部隊擊退俄軍。

基輔當局則要求戰車、飛機、防空系統和火砲等更重量級的武器，準備要加強在東部的攻勢。

史托騰柏格說：「烏克蘭迫切需要軍事支持。這就是北約盟國同意以許多不同類型的軍事裝備進一步支持烏克蘭如此重要的原因，不僅是重型裝備，還有輕型武器系統。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）預計將出席在比利時布魯塞爾舉行、為期2天的外長會議。

史托騰柏格指出：「無論戰爭何時結束，都會對我們的安全產生長遠影響，因為我們已經看見了（戰爭的）殘酷。我們已經看到，蒲亭總統願意動用軍事力量來達到目標。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110407