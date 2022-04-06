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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

烏克蘭民調：加入歐盟人氣升 入北約支持率降

2022/4/6 09:40（4/6 09:58 更新）
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截至3月底，民調顯示有91%的烏克蘭人希望國家加入歐盟。圖為歐洲議會前懸掛烏克蘭國旗。（圖取自歐洲議會官網www.europarl.europa.eu）
截至3月底，民調顯示有91%的烏克蘭人希望國家加入歐盟。圖為歐洲議會前懸掛烏克蘭國旗。（圖取自歐洲議會官網www.europarl.europa.eu）
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（中央社基輔5日綜合外電報導）研究機構Rating Group民調今天顯示，截至3月底，有破紀錄的91%烏克蘭人希望國家加入歐洲聯盟（EU），但支持加入北大西洋公約組織（NATO）的人數則下滑。

路透社報導，據Rating Group這個烏克蘭主要獨立民調機構之一的說法，支持國家成為歐盟成員國的烏克蘭民眾占比過去3年一直盤旋在60%左右，但俄國2月24日侵烏後開始陡升。

俄羅斯派兵入侵，堪稱二次世界大戰以來對歐洲國家的最大攻擊行動，促使烏克蘭遞交文件盼能快速通關加入歐盟，歐盟各國也對俄實施全面性制裁，並接納逃離戰火的烏克蘭難民。

Rating Group表示，戰爭爆發時，支持烏克蘭加入北約的人數也有增加，但後來回落到幾與戰前相當的68%左右。

俄侵烏以來，北約提供烏克蘭反戰車等武器，但並未派兵。北約同樣婉拒依基輔當局要求，宣布設立國際禁航區來保護烏克蘭。

莫斯科當局則是反對烏克蘭加入北約。烏克蘭談判人員已經暗示，為了與俄方達成停戰協議，烏方願意放棄加入北約、採取中立地位，作為安全保證的交換條件。

Rating Group在烏國各地訪查1500名成年人，但不包括遭俄國兼併的克里米亞（Crimea），也不包括被親俄分離主義者把持的東部地區。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1110406

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