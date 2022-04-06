開國際先例 捷克提供T-72M戰車援助烏克蘭抗俄

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（中央社布拉格5日綜合外電報導）捷克和斯洛伐克官員表示，捷克正在將前蘇聯設計的舊型戰車交給烏克蘭，為與俄羅斯裝備精良部隊作戰的烏軍提供迫切需要的重型武器。

「華爾街日報」報導，這是自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，外國首度向烏克蘭提供戰車；與烏克蘭接壤的斯洛伐克與鄰國捷克正在考慮開放其軍工業設施，以修復和改裝受損的烏克蘭軍備。

開源情報部落格Oryx依目視證據統計，烏克蘭已攫獲176輛俄軍戰車、34門自走砲、116輛裝甲戰車、149輛步兵戰車、23台多管火箭發射器和45輛裝甲運兵車。許多烏軍繳獲的軍備和自有戰車在使用前都需要修理。

報導說，俄軍發動飛彈攻擊，特別將矛頭對準烏克蘭國防工業，摧毀可維修和改裝軍備的設施，這使得捷克和斯洛伐克聯手援烏的行動更有價值。

英國上週在倫敦召開約35國參與的捐助方會議，允許向烏克蘭提供遠程火炮、防空系統和步兵戰車，但未同意轉讓戰車。

捷克國防部官員說，截至目前，捷克已向烏克蘭送出逾12輛前蘇聯設計的T-72M戰車，這些戰車做了一些更新。官員表示，這個中歐國家還向烏克蘭提供榴彈砲和BMP-1兩棲履帶式步兵戰車。

華爾街日報說，向烏克蘭提供的這些武器由捷克政府資助以及捷克私人贊助，後者參與了政府支持群眾募資武裝烏克蘭的行動。北大西洋公約組織（NATO）東翼國家官員普遍擔心，俄烏激烈交戰的情況下，西方武器和彈藥供應遠遠不能滿足烏克蘭需求。一名波蘭資深官員說，烏克蘭一週收到的軍火數量，一天就消耗殆盡。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約國家正在尋求提供更多且更先進的武器系統給烏克蘭，例如防空系統和美製標槍（Javelin）反戰車飛彈。他說，北約盟邦已開始向基輔當局提供燃料、彈藥、頭盔、防護裝備和醫療用品。史托騰柏格說，北約組織認為，俄軍未來幾週將朝烏克蘭東南部大力推進，因此希望能迅速為烏克蘭軍隊提供補給。

捷克國防部副部長科佩奇尼（Tomas Kopecny）說：「我們若能與其他盟邦聯手，就能事半功倍。」

斯洛維尼亞公開支持基輔，打從俄羅斯開始入侵之際，斯國便一直向烏克蘭運交手邊的軍事裝備。斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）告訴華爾街日報，斯國已耗盡了自己的庫存。

他說：「假如法國、德國或美國援助烏克蘭的人均份額相同，烏克蘭已經解放了。不幸的是，我們的庫存已經耗盡，我們現在試圖以美國新交付的設備取代。所有程序都很緩慢，但在布查鎮（Bucha）大屠殺之後，速度已加快。」

澳洲本週表示，將把一批「野外征服者」（Bushmaster）裝甲車空運至歐洲，然後運往烏克蘭，頭4輛已塗上烏克蘭的代表色。

除了提供戰車，包括捷克在內的中歐各國政府也在評估讓烏克蘭將受損軍備送入國內進行維修的風險。斯洛伐克官員表示，沒有戰車可提供的斯國已針對是否開放其軍工業設施進行討論。

這意味俄羅斯與烏克蘭的戰爭可能持續數月甚至更長時間，在消耗戰中，俄羅斯在裝備方面的壓倒性優勢可能會使戰局朝有利於莫斯科的方向傾斜。

捷克國防部一名官員說：「如果戰爭時間拖得愈長，受損的軍備就需要維修。烏克蘭軍工業設施已百分之百投入運作，他們正在尋求鄰近盟邦提供協助。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110406