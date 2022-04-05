俄軍重心轉攻烏東 美援烏克蘭新銳無人機打戰車

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）俄羅斯在無法快速降伏烏克蘭及奪取首都基輔後，戰略目標轉為強攻烏東頓巴斯地區，並訴諸轟擊大城以防烏軍調兵增援烏東；美國則援助烏軍新式無人機準備烏東大戰。

位於美國維吉尼亞州阿靈頓的非營利研究分析機構CNA，俄羅斯項目研究主任考夫曼（Michael Kofman）說：「（俄國）想讓其他地方的烏軍被釘住不能動，好讓他們得以在烏東的南、北兩端放手作戰。」

● 俄烏戰事進第2階段：決戰頓巴斯

「紐約時報」指出，奪下頓巴斯（Donbas）等同切掉烏克蘭東部一大塊土地，絕對是俄羅斯總統蒲亭的一大重要目標，若能在5月9日前做到，還可將此做為向二戰戰勝納粹德國的「衛國戰爭」紀念日致敬。

儘管俄軍苦於士氣偏低、後勤問題與傷亡，但絕大部分作戰單位都沒出現集體投降或臨陣退怯。俄烏雙方都在投入更多地面步兵，準備山雨欲來的第2階段大戰，砲擊也已成為常態。

目前不清楚俄軍有無足夠部隊來執行圍殲頓巴斯的烏軍主力；西方情報圈估計俄軍至今陣亡約1萬人、3萬人受傷，損失戰甲車數百輛。烏軍方面同樣狀況不明。基輔當局一直嚴格限制自身傷亡數字曝光，大多數新聞機構根本無法到烏軍前線一探究竟。

考夫曼說：「俄軍得調整所有卡在基輔周邊的部隊，才有在頓巴斯展開攻勢的動能。烏克蘭已取得不少成功，迫使俄軍因戰損而撤退，但真正的大戰還在後頭。」

軍事專家分析，撤除包圍基輔後，俄軍轉移的兵力正陸續注入烏東戰略要地伊久姆（Izium）方向，準備頓巴斯戰役；烏軍也在做同樣的調整，原本守衛基輔方向的幾個旅正開往大城丹伯貝佐斯基的第聶伯河東岸集結。

紐時引述美軍官員分析，位於哈爾科夫（Kharkiv）東南方120公里的伊久姆，俄軍先前在當地周邊的損失遠低於烏軍，讓他們得以鞏固陣線，雖然伊久姆戰略地位重要，烏軍可能難以抵擋俄軍攻勢。

● 美新式彈簧刀無人機 巡遊獵殺戰車

另有美國媒體披露，繼先前宣布援助烏克蘭「彈簧刀」（Switchblade）微型無人機後，五角大廈還打算送交烏克蘭10架「彈簧刀」系列最新型號，巡航時間更久、裝備的反戰車彈頭威力更強。

知情官員透露，援烏最新式的「彈簧刀-600」型無人機將由五角大廈直接向廠商下單訂購，而非拿現有庫存；這10架最新無人機是五角大廈4月1日宣布加碼3億美元援烏的一部分。白宮稍早3月16日的8億美元援烏清單裡只提供100架較早型號的「彈簧刀-300」。

彈簧刀無人機是由美國「空境」（AeroVironment）研發的微型無人機，因能在空中巡弋，發現目標後直朝撞擊而有「自殺無人機」之稱。

彈簧刀-300每架僅2.5公斤，可由士兵放在背包內用於對付人員與輕裝甲車輛，每架約能飛10公里、巡航約15分鐘；最新的彈簧刀-600每架則重約23公斤，可飛超過39公里、巡航40分鐘，搭配威力更強的反裝甲彈頭。（譯者：陳亦偉）1110405