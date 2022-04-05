烏克蘭鎮長1家3口遭行刑式槍決 屍體棄沙坑死狀慘

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（中央社烏克蘭莫季任鎮4日綜合外電報導）烏克蘭內政部顧問赫拉先科今天表示，莫季任鎮（Motyzhyn）鎮長1家3口遭俄軍行刑式槍決後棄屍沙坑。

俄羅斯軍隊上週撤離烏克蘭首都基輔周邊，之後烏軍陸續進入這些城鎮，並對記者展示遭俄軍肆虐後的景象，可見慘遭殺害百姓的遺體、毀損的民宅與燒焦的車輛。

莫季任鎮位於基輔西方約45公里處，路透社記者看到鎮長1家3口陳屍的沙坑，但無法獨立證實凶手是誰。莫斯科否認鎖定平民，還說這類殺人報導是為汙衊俄羅斯而「策劃」。

烏國內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）表示，遭殺害的包括鎮長蘇肯科（Olha Sukhenko）、她的夫婿伊霍爾（Ihor Sukhenko）以及他們25歲的兒子亞歷山大（Oleksandr）。

「俄軍懷疑他們和我軍串通…這群人渣折磨、殘殺這家人，他們要為此負責。」

美聯社記者則表示，居民告訴他們，蘇肯科1家3口就陳屍在俄軍先前駐紮處的後方森林。美聯社記者看到沙坑內的屍體似乎都是遭近距離槍殺，伊霍爾的雙手被反綁在身後，雙眼被塑膠蒙住，身旁還有一條繩子。沙坑內的第4名死者身分尚待查證。

自稱亞歷山大女友的貝蘭席娜（Daria Belenitsyna）告訴路透社，鎮長1家3月23日被俄軍抓走。當天早上俄軍先到蘇肯科的家搜索，帶走她的車和電話，那時亞歷山大還打電話給她要她安心，「我催他們立刻離開，但他說沒事，別擔心」。

貝蘭席娜說，數小時後，俄軍再次來到蘇肯科家，蒙住蘇肯科夫婦的眼睛後帶走他們，之後第3度回來，把亞歷山大擄走。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110405