更多編輯台推薦新聞：
中國死囚腦死前遭活摘心臟 學者：手術室當刑場
國際

中國死囚腦死前遭活摘心臟 學者：手術室當刑場

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化
娛樂

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國死囚腦死前遭活摘心臟 學者：手術室當刑場
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭8/300

烏克蘭鎮長1家3口遭行刑式槍決 屍體棄沙坑死狀慘

2022/4/5 10:49（4/5 11:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
莫季任鎮位於基輔西方約45公里處，路透社、美聯社等外媒記者看到鎮長1家3口陳屍沙坑。（美聯社）
莫季任鎮位於基輔西方約45公里處，路透社、美聯社等外媒記者看到鎮長1家3口陳屍沙坑。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社烏克蘭莫季任鎮4日綜合外電報導）烏克蘭內政部顧問赫拉先科今天表示，莫季任鎮（Motyzhyn）鎮長1家3口遭俄軍行刑式槍決後棄屍沙坑。

俄羅斯軍隊上週撤離烏克蘭首都基輔周邊，之後烏軍陸續進入這些城鎮，並對記者展示遭俄軍肆虐後的景象，可見慘遭殺害百姓的遺體、毀損的民宅與燒焦的車輛。

莫季任鎮位於基輔西方約45公里處，路透社記者看到鎮長1家3口陳屍的沙坑，但無法獨立證實凶手是誰。莫斯科否認鎖定平民，還說這類殺人報導是為汙衊俄羅斯而「策劃」。

烏國內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）表示，遭殺害的包括鎮長蘇肯科（Olha Sukhenko）、她的夫婿伊霍爾（Ihor Sukhenko）以及他們25歲的兒子亞歷山大（Oleksandr）。

「俄軍懷疑他們和我軍串通…這群人渣折磨、殘殺這家人，他們要為此負責。」

美聯社記者則表示，居民告訴他們，蘇肯科1家3口就陳屍在俄軍先前駐紮處的後方森林。美聯社記者看到沙坑內的屍體似乎都是遭近距離槍殺，伊霍爾的雙手被反綁在身後，雙眼被塑膠蒙住，身旁還有一條繩子。沙坑內的第4名死者身分尚待查證。

自稱亞歷山大女友的貝蘭席娜（Daria Belenitsyna）告訴路透社，鎮長1家3月23日被俄軍抓走。當天早上俄軍先到蘇肯科的家搜索，帶走她的車和電話，那時亞歷山大還打電話給她要她安心，「我催他們立刻離開，但他說沒事，別擔心」。

貝蘭席娜說，數小時後，俄軍再次來到蘇肯科家，蒙住蘇肯科夫婦的眼睛後帶走他們，之後第3度回來，把亞歷山大擄走。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110405

延伸閱讀
俄軍撤布查鎮犯暴行孩童遺體殘缺不全 民眾：比畜生還不如拜登再批蒲亭為戰爭犯 盼對俄羅斯實施更多制裁不滿俄羅斯侵烏暴行 立陶宛逐俄大使降外交關係美駐聯合國大使：將要求把俄羅斯踢出人權理事會布查鎮平民遭俄軍屠殺 澤倫斯基控種族滅絕罪行烏克蘭布查鎮倖存者：俄軍家門口埋地雷炸飛民眾烏克蘭基輔郊區出現亂葬崗 衛星影像曝13.7公尺長壕溝布查屠殺案非首樁 澤倫斯基：其他城死者恐更多
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀