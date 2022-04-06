經濟部加強制裁俄羅斯 嚴管57項軍商兩用產品出口

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經濟部6日表示將擴大對俄羅斯出口管制，嚴格管理57個具有軍商兩用特性，並可能用於大規模武器擴散的產品。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者梁珮綺、黃雅詩台北6日電）跟進國際制裁俄羅斯，台灣依瓦聖納協定嚴格審查台廠輸俄產品，經濟部今天表示，將擴大對俄出口管制，增列「輸俄清單」，嚴格管理具有軍商兩用特性，並可能用於大規模武器擴散的57個產品，即日起生效。

國際譴責俄國入侵烏克蘭，紛紛祭出制裁手段，台灣從3月1日起依瓦聖納協定（Wassenaar Arrangement）嚴格審查台廠輸俄產品，經濟部今天表示，將擴大對俄出口管制，公告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」。

經濟部表示，依據貿易法第13條第3項規定，進一步增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」，嚴格管理具有軍商兩用特性，並可能用於大規模武器擴散的57個產品，即日起生效。

經濟部說明，57個管制品項與「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」編碼規則相同，由「出口管制分類號碼」進行管理，規範的貨品也與國際間許多國家對俄國出口的管制品項一致，業者必須取得國際貿易局核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，才可輸出。

依照流程，若業者未申請而出口，將因違反貿易法而面臨有期徒刑、拘役、科或併科罰金或罰鍰、停止輸出、輸入或輸出入貨品或撤銷進出口廠商登記等裁罰。

根據輸俄清單內容，57個產品有儲存積體電路、數位轉換器、變頻器、用於組裝積體電路的設備、電信設備等。

台灣曾於民國95年時配合國際規範，防止敏感貨品輸往北韓及伊朗後轉作軍事用途，進而發展大規模毀滅性武器，增列「敏感清單」，包括矽晶圓、半導體設備、工具機等項目。

不過，因北韓連續違反聯合國決議進行核子試爆，嚴重影響區域穩定，台灣依據國際規範，已於106年9月25日公告全面禁止與北韓交易。

外交部也發布新聞稿指出，為回應國際社會的呼籲，與民主陣營採取一致行動，政府經與理念相近國家磋商後決定，於4月6日宣布增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」的出口管制項目，並於同日立即生效。出口管制清單包含57項管制品項。

外交部重申，台灣反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，尊重以規則為基礎的國際秩序，透過和平、理性的對話與協商解決俄烏歧見。台灣將持續與理念相近國家深化合作，積極提供烏克蘭受難民眾所需要的人道救濟物資及援助。（編輯：林興盟）1110406