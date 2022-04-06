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俄羅斯入侵烏克蘭9/300

美宣布制裁俄羅斯暗網市場及加密貨幣交易平台 阻斷網路犯罪

2022/4/6 12:01（4/6 12:34 更新）
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美國財政部5日宣布，對俄羅斯知名暗網市場Hydra及加密貨幣交易平台Garantex實施制裁。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
美國財政部5日宣布，對俄羅斯知名暗網市場Hydra及加密貨幣交易平台Garantex實施制裁。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國財政部今天宣布，對俄羅斯知名暗網市場Hydra及加密貨幣交易平台Garantex實施制裁，稱交易平台主要是在莫斯科和聖彼得堡營運。

路透社報導，美國財政部在官方網站公告制裁消息。財長葉倫（Janet Yellen）說：「我們今天的制裁行動向犯罪分子發出訊息：你無法藏匿在暗網或相關網域。」

根據區塊鏈研究員，在2019年時，俄羅斯加密貨幣交易平台直接取得的非法比特幣約86%來自Hydra。美國財政部稱Hydra為全球「最大、最知名的非法暗網市場」。

美國財政部表示，這項新制裁禁止美國人向Hydra或 Garantex提供或接受「任何捐款或提供資金、商品或服務」。

財政部說，實施制裁以禁止美國與Hydra和Garantex進行交易，並試圖凍結其在美國管轄下可能擁有的任何資產，這是國際協作以阻斷來自俄羅斯的惡意網路犯罪、毒品和其他非法產品（包括勒索軟體）擴散的一部分。

針對Hydra的行動，是由美國財政部、司法部、聯邦調查局（FBI）與德國聯邦刑事警察的一項國際合作行動。德國聯邦刑警表示已關閉Hydra在德國的伺服器，同時查扣價值2500萬美元（約新台幣7億2200萬元）比特幣。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1110406

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