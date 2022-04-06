阻稅金資助烏戰 美暫停與俄羅斯稅務當局交換資訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國國稅局已暫停與俄羅斯稅務當局交換資訊，以阻止莫斯科收取稅款用於資助對烏克蘭的戰爭。（圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國財政部今天告訴路透社，為阻止莫斯科收取稅款用於資助對烏克蘭的戰爭，美國國稅局（U.S. Internal Revenue Service）已暫停與俄羅斯稅務當局交換資訊。

美國國稅局與俄羅斯聯邦稅務局（Federal Tax Service）根據1項30年的稅務條約分享資訊，以助兩國在國內收取稅款並執行稅務法。美國國稅局可向俄國當局索取美國納稅人的資訊，反之亦然。

美國財政部表示，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，美國就未和俄國當局分享稅務資訊，今天的宣布是正式暫停分享資訊。

美國財政部聲明說：「這確保美國不會提供任何資訊，讓俄國政府可能透過增加稅收、或以任何方式迫害俄國異議人士、或鎖定烏克蘭公民或企業而獲利。」

目前不清楚俄國可能因為美方暫停分享資訊而損失多少稅收。

美國聯邦參議員波特曼（Rob Portman）與卡定（Ben Cardin）先前致函總統拜登敦促這麼做，財政部今天做此宣布後，波特曼與卡定都表歡迎。

聯邦參議院財政委員會（Senate Finance Committee）主席魏登（Ron Wyden）表示，很快就會提出兩黨支持的稅務法，更進一步對俄國施壓。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110406