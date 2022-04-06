更多編輯台推薦新聞：
62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

本土染疫增216例 全台確診者足跡總整理
生活

本土染疫增216例 全台確診者足跡總整理

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看
生活

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300

阻稅金資助烏戰 美暫停與俄羅斯稅務當局交換資訊

2022/4/6 10:46（4/6 11:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國國稅局已暫停與俄羅斯稅務當局交換資訊，以阻止莫斯科收取稅款用於資助對烏克蘭的戰爭。（圖取自Pixabay圖庫）
美國國稅局已暫停與俄羅斯稅務當局交換資訊，以阻止莫斯科收取稅款用於資助對烏克蘭的戰爭。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國財政部今天告訴路透社，為阻止莫斯科收取稅款用於資助對烏克蘭的戰爭，美國國稅局（U.S. Internal Revenue Service）已暫停與俄羅斯稅務當局交換資訊。

美國國稅局與俄羅斯聯邦稅務局（Federal Tax Service）根據1項30年的稅務條約分享資訊，以助兩國在國內收取稅款並執行稅務法。美國國稅局可向俄國當局索取美國納稅人的資訊，反之亦然。

美國財政部表示，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，美國就未和俄國當局分享稅務資訊，今天的宣布是正式暫停分享資訊。

美國財政部聲明說：「這確保美國不會提供任何資訊，讓俄國政府可能透過增加稅收、或以任何方式迫害俄國異議人士、或鎖定烏克蘭公民或企業而獲利。」

目前不清楚俄國可能因為美方暫停分享資訊而損失多少稅收。

美國聯邦參議員波特曼（Rob Portman）與卡定（Ben Cardin）先前致函總統拜登敦促這麼做，財政部今天做此宣布後，波特曼與卡定都表歡迎。

聯邦參議院財政委員會（Senate Finance Committee）主席魏登（Ron Wyden）表示，很快就會提出兩黨支持的稅務法，更進一步對俄國施壓。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110406

延伸閱讀
殺布查平民涉犯戰爭罪 西方將制裁俄銀行禁投資英國外相：凍結蒲亭戰爭基金逾10兆元布查平民遭屠殺引公憤 歐盟48小時驅逐逾200名俄外交官俄軍撤基輔郊區犯暴行孩童遺體殘缺不全 民眾：比畜生還不如蒲亭反擊制裁 對不友善國家地區祭簽證限制俄軍持續猛攻烏克蘭東部 馬立波人道走廊開通
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀