殺布查平民涉犯戰爭罪 西方將制裁俄銀行禁投資

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）華府和基輔官員指控莫斯科在烏克蘭城鎮布查（Bucha）犯下戰爭罪後，白宮表示，美國和盟邦明天將對俄羅斯銀行及官員祭出新一波制裁，並禁止在俄國做出新的投資。

路透社報導，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天向媒體表示，制裁措施將加強對俄羅斯金融機構和國有企業的限制，並針對俄國政府官員及其家屬。

莎琪說：「明天，我們將宣布…在與七大工業國集團（G7）和歐洲聯盟（EU）協調下的額外全面制裁措施方案，將讓俄羅斯付出代價，未來在經濟、金融和科技上進一步孤立俄羅斯。」她指出，G7和歐盟占全球經濟50%。

她說，這些制裁措施將「削弱俄羅斯國家權力的關鍵工具，對俄國造成嚴重且直接的經濟傷害，向資助並支持（俄羅斯總統）蒲亭戰爭的俄國竊盜統治（kleptocracy）究責」。

外傳新的制裁措施也會鎖定蒲亭女兒，不過莎琪拒絕對此置評。

烏克蘭首都基輔近郊布查鎮種種駭人影像曝光，包括亂葬崗和遭近距離擊斃的平民遺體，引發外界呼籲對莫斯科採取更嚴苛行動並展開國際調查。

俄羅斯聲稱，自2月24日對烏克蘭發動的攻擊是一場「特殊軍事行動」，目的為了將這個鄰國去軍事化及「去納粹化」。莫斯科否認鎖定平民攻擊，並指殘殺事件是西方為了破壞俄軍信譽的「醜惡捏造行為」。

一名消息人士指出：「我們已經做出結論，俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪，來自布查的資訊似乎顯示了戰爭罪的進一步證據。」

據法新社報導，這名消息人士預測，俄國經濟今年將萎縮多達15%。

此人說：「俄國國內生產毛額（GDP）的經濟崩潰將抹去俄國過去15年的經濟收益。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110406