美軍最高將領：爆發嚴重國際衝突可能性升高

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天告訴國會議員，世界變得愈來愈不穩定，「發生嚴重國際衝突的可能性升高而非降低」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，密利與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）首度到聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）作證。這兩位五角大廈領袖說，俄羅斯與中國構成的風險還是很顯著；同時，他們捍衛美國因應俄烏戰爭以及向烏克蘭運送武器的做法。

● 俄侵烏威脅全球和平 爆發國際衝突可能性增

密利說，在他從軍42年生涯中，俄羅斯入侵烏克蘭成為「歐洲和平穩定的最大威脅，甚至是全球的最大威脅」。但他說，看到全世界團結支持烏克蘭，「令人感到振奮」。

密利說：「俄羅斯入侵烏克蘭不只損害歐洲的和平穩定，也破壞了我們父母親那一輩美國人努力捍衛的全球和平穩定。」

密利又說：「我們現在面臨兩大全球強權：中國與俄羅斯，每一個都有強大的軍力，這兩個國家都想要徹底改變根據既有規則的現有全球秩序。我們的世界愈來愈不穩定，發生嚴重國際衝突的可能性升高而非降低。」

● 嚇阻俄羅斯 密利支持在北約東側國家設常駐基地

在聽證會上，共和與民主兩黨的國會議員聚焦在向烏克蘭提供武器上，詢問在烏克蘭要求提升額外戰力之際，是否可以提供更多協助。

民主黨籍眾院軍委會主席史密斯（Adam Smith）在聽證會開場時說：「軍委會將提出的一大問題是：『我們如何做得更多？』」他又問：「我們如何確保竭盡所能幫助他們？」

眾院軍委會共和黨首席議員羅傑斯（Mike Rogers）說，他支持美軍在波蘭與波羅的海三國等北大西洋公約組織（NATO）東側國家設置常駐基地，以嚇阻俄羅斯。密利說，他支持設立常駐基地；但他又說，他認為美軍應該在基地之間輪調，在不會新增費用的情況下，形成對俄羅斯的嚇阻力。美軍在海外設置常駐基地，需要付出移動眷屬、開設學校等措施的費用。

密利說：「我相信有很多我們的歐洲盟友，尤其是波羅的海三國或波蘭、羅馬尼亞等國，他們非常、非常願意建立永久基地。他們將建立永久基地，他們會為此埋單等，讓我們以輪調方式派駐軍人。如此一來，可以獲得長期駐軍帶來的效果，但每名官兵、水手、飛行員或陸戰隊員，實際上並不是常駐在那裡2至3年。」

奧斯汀說，北約仍在討論如何加強在東歐的常駐兵力。奧斯汀說：「如果北約認為改變所及之處是合適的，我們肯定會參與其中。」

● 密利：除非派美軍到烏克蘭 否則嚇阻不了蒲亭

數名共和黨人問密利與奧斯汀，美國在阻止俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）攻擊烏克蘭上是否失敗了？密利說，他認為除非美軍部署到烏克蘭，否則無法嚇阻蒲亭；但如果有人這麼提議，他不建議這麼做。

密利說：「老實說，沒有投入美軍到烏克蘭，我不確定有人嚇阻得了他。這是他多年前就訂定的長期目標。我覺得要嚇阻蒲亭入侵烏克蘭、由美國來嚇阻的這個想法，需要投入美軍。我認為這將引發與俄羅斯發生武裝衝突的風險，這是我肯定不會建議的。」

密利指出，「在嚇阻侵略行動上，制裁的效果不彰」；但他又說，制裁措施成功讓俄羅斯為入侵行動付出沉重代價。

他說：「制裁的目的是在他入侵時讓他付出沉重代價。那些沉重代價，制裁加上出口管制措施，在我們說話的同時，正在重創俄羅斯經濟。」

奧斯汀之後又說，如果美國「派兵到烏克蘭跟蒲亭作戰，情況將截然不同」。

奧斯汀說：「但我們決定了，我們不會這麼做，我們做出這項決定是有適當理由，而我支持那些決定。」他又說，他拒絕推測中國領導人會從烏克蘭戰爭中推斷出什麼與台灣有關的結論。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110406