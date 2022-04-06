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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭11/300

英相強生用俄語喊話：蒲亭被控犯下戰爭罪 俄羅斯人應該知道真相[影]

2022/4/6 11:51（4/6 12:59 更新）
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國首相強生今天發布一段影片，直接向俄羅斯人民喊話，說俄國人民在莫斯科入侵烏克蘭一事上「理應知道真相」。

俄羅斯宣稱它們對烏克蘭發動「特殊軍事任務」，目標是讓烏克蘭「去納粹化」。而克里姆林宮（Kremlin）為嚴格控管有關俄國入侵烏克蘭的訊息，正以前所未見的力道打壓異議之聲和獨立新聞業者。

綜合法新和路透社報導，強生（Boris Johnson）在約兩分鐘的談話中，先是用俄語說，「俄羅斯民眾理應知道真相，諸位應該要知道事實」，接著才轉說英語。

強生表示，在烏克蘭曝光的俄國部隊疑似暴行，令人「極為震驚、十分作嘔，難過你們的政府試圖對你們隱瞞這些」。

強生補充道：「你們的總統知道，如果你們看到發生了什麼事，你們就不會支持他發起的戰爭」。他指的是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

強生呼籲俄國民眾利用虛擬私人網路（VPN）上網，自行取得有關這場戰爭的獨立訊息，「你們知道事實之後，記得分享出去。該負責人的終要負起責任，而歷史將會記得誰選擇睜一隻眼閉一隻眼」。

在這段上傳推特（Twitter）和其他英國政府社群媒體頻道的影片尾聲，強生再次用俄語表示，蒲亭「被控犯下戰爭罪」。

他補充道：「但我不認為他是以你們的名義行事。」

烏克蘭首都基輔（Kyiv）市郊布查鎮（Bucha）平民死亡、亂葬崗畫面週末期間曝光後，美國和包括英國在內的歐洲國家指控俄羅斯犯下戰爭罪。

俄羅斯否認俄軍犯下暴行，說這些影像為偽造，意在抹黑俄軍。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110406

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