更多編輯台推薦新聞：
何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

本土染疫增216例 全台確診者足跡總整理
生活

本土染疫增216例 全台確診者足跡總整理

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看
生活

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲台中脫口罩唱歌 盧秀燕：開罰3000元
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300

西方制裁讓俄國內銀行卡需求增 轉向中國求晶片

2022/4/6 12:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科5日綜合外電報導）受到西方制裁影響，俄羅斯國內Mir支付系統相關銀行卡需求大增。俄羅斯「全國支付系統」主管今天表示，俄國為繞過西方制裁，正轉向中國微晶片製造商。

西方因俄羅斯入侵烏克蘭而施加制裁，切斷莫斯科與全球金融體系的聯繫，也使莫斯科6400億美元的黃金與外匯儲備將近一半無法動用。

「全國支付系統」（The National Payment Card System）董事會成員蒂沙科夫（Oleg Tishakov）表示，俄國正面臨晶片短缺，因亞洲製造商在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間暫停生產，且歐洲供應商在制裁後停止與莫斯科合作。

蒂沙科夫今天在會議上表示：「我們正在尋找新的微晶片供應商，在中國找到了幾家，正在認證。」他並未進一步說明細節。

俄羅斯一些最大型銀行被踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，國際支付卡威士卡（Visa）與萬事達卡（MasterCard）停止為俄羅斯的海外帳戶提供服務，上月Mir系統與Apple Pay的連結也被切斷。

路透社根據「全國支付系統」資料估算，「全國支付系統」2021年底至今年3月間發行200多萬張Mir卡，目前累積發卡量1.16億張。

俄羅斯所有主要銀行都通報國內卡需求增加，一些銀行現在與中國銀聯聯合發卡，替代Visa和萬事達卡的支付系統，為俄羅斯人在海外購物提供支付服務。（譯者：鄭詩韻/核搞：徐睿承）1110406

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀