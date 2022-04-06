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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭6/300

英特爾暫停在俄羅斯業務經營 籲盡速恢復和平

2022/4/6 12:33（4/6 12:43 更新）
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美國晶片大廠英特爾公司5日宣布暫停在俄羅斯的業務經營活動。（中央社檔案照片）
美國晶片大廠英特爾公司5日宣布暫停在俄羅斯的業務經營活動。（中央社檔案照片）
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（中央社舊金山5日綜合外電報導）自俄羅斯入侵烏克蘭後，西方企業紛紛撤離俄國或中止在當地的業務。美國晶片大廠英特爾公司（Intel Corp）今天加入這些企業的行列，宣布暫停在俄羅斯的業務經營活動。

英特爾上月就已暫停出貨給俄羅斯及白俄羅斯客戶。英特爾表示，公司已實施持續經營計畫，以盡量減少全球業務所受影響。

這家晶片業龍頭還表示：「英特爾持續加入全球譴責俄羅斯對烏克蘭發起戰爭的行列，並呼籲盡速恢復和平。」

烏克蘭先前呼籲美國雲端運算及軟體公司不要再與俄羅斯往來，目前國際商業機器公司（IBM）也已暫停出貨。

路透社報導，IBM、戴爾科技公司（Dell Technologies Inc）、慧與科技公司（Hewlett Packard Enterprise Co）的伺服器主宰了俄羅斯市場，當地企業和政府機關都仰賴西方國家研發的技術，作為他們自有自營資訊科技系統的基礎。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110406

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