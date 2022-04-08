烏克蘭博羅江卡兩公寓26死 澤倫斯基控情況比布查鎮更恐怖[影]

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烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦7日表示，在小鎮博羅江卡的兩棟公寓廢墟底下發現26具遺體。（圖取自facebook.com/VenediktovaIryna）

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（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦今天表示，在首都基輔西北方小鎮博羅江卡的兩棟公寓廢墟底下，發現了26具遺體。她指控俄軍鎖定平民區域為攻擊目標，目前無法估計當地遇難人數。

維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）在臉書（Facebook）表示：「光是在兩棟公寓的瓦礫堆下，就發現了26具遺體。」她說，「（俄軍）只鎖定平民，這裡根本沒有軍事基地」，目前「無法預估」現場還有多少人喪生。

路透社報導，維涅迪克托瓦在視訊簡報中並未說明當局是否已確定死因，但她指控俄羅斯軍隊在攻占博羅江卡（Borodianka）前執行空襲行動。

她表示，博羅江卡遭到摧毀情況最嚴重，也最難確定遇害人數。

根據法新社消息，維涅迪克托瓦說，俄軍使用集束彈及重型多管火箭發射器，造成人員傷亡，也摧毀建物。

她表示：「處處有證據顯示俄軍犯下戰爭罪。」她說，烏克蘭執法官員正在博羅江卡蒐集罪證，作為地方法院和國際法庭的呈堂證供。

她指控俄軍「殺戮、虐待及毆打」平民，還有性侵害。俄羅斯則否認以平民為攻擊目標。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110408

（中央社製圖）

澤倫斯基控俄軍摧殘博羅江卡 情況比布查鎮更恐怖

（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，小鎮博羅江卡（Borodyanka）遭俄羅斯軍隊摧殘的情況遠比附近的布查鎮（Bucha）恐怖。

烏克蘭首都基輔（Kyiv）西北約35公里處的布查鎮，俄軍疑似殺戮百姓而遭受各界全面撻伐。當地官員表示，布查鎮有超過300人被俄軍殺害，其中約50人是遭到處決。

莫斯科否認以平民百姓為目標，並稱布查鎮的屍首畫面是烏克蘭政府設計演出，只為合理化對莫斯科實施更多制裁，並中斷和平協商。

澤倫斯基在上傳通訊軟體Telegram的影音中表示，「清理博羅江卡的工作已經開治...當地情況遠比布查鎮更為可怕。俄國占領者甚至殘害更多的人。」

博羅江卡距離布查鎮約25公里。

澤倫斯基並未提供任何進一步細節或證據，以證明博羅江卡百姓之死是俄軍所為。

西方各國一致譴責布查鎮百姓被殺害事件是戰爭罪行，也施壓要對俄國祭出更嚴厲制裁。

澤倫斯基責問：「當全世界知道俄軍在馬立波（Mariupol）所作所為的整個真相時，會發生什麼事？」

「當俄軍撤走時，幾乎每一條街都有如全世界在布查鎮及基輔地區其他城鎮所見的景像般。」

莫斯科則稱俄國軍事行動目的之一，是在「解放」烏國南部港市馬立波等講俄語的大多數地區，以避免遭到烏克蘭民族主義分子的種族滅絕威脅。

澤倫斯基駁斥相關說法，指那些是俄國侵略毫無根據的藉口。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110408