立陶宛總理赴烏克蘭博羅江卡 嘆慘況難以言喻

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（中央社日內瓦11日綜合外電報導）立陶宛總理席莫尼特11日成為最新一位訪問烏克蘭的西方領袖，她走訪遭戰火蹂躪的博羅江卡鎮後，說這揭開了俄羅斯的真面目，「沒有任何言語可以形容我所見到」的慘況。

法新社報導，席莫尼特（Ingrida Simonyte）在聲明中說：「光是看到所有戰爭罪行證據的一小部分，俄羅斯在烏克蘭犯下的違反人道罪，沒有任何言語可以形容我目睹的一切和感受。」

她說：「烏克蘭城鎮遭到摧毀的景象，還有生還者的證詞，都揭露了俄羅斯的真面目。」

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）帶著席莫尼特查看博羅江卡鎮（Borodyanka）遭炸毀的公寓大樓廢墟，並將席莫尼特訪烏的照片上傳於網路。博羅江卡鎮位於烏克蘭首都基輔西北方約50公里處。

什米加爾在通訊軟體Telegram上寫道：「博羅江卡是烏克蘭痛楚的傷口。俄羅斯野蠻人占領過後遺留下來的景況十分駭人。」

立陶宛發聲明說，席莫尼特討論了派遣法醫與戰爭罪調查團隊到烏克蘭的可能性。

席莫尼特寫道：「我們會把犯下這些暴行的人繩之以法。」

烏克蘭總理什米加爾與立陶宛總理席莫尼特11日走訪遭戰火蹂躪的烏克蘭博羅江卡鎮。（圖取自twitter.com/IngridaSimonyte）

戰前，博羅江卡鎮人口約1萬3000人，俄軍占領當地數週之久，上月底才撤離。

烏克蘭緊急救援機構表示，搜救人員今天在兩個公寓大樓的瓦礫堆中搜尋時，再發現7具遺體。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上週警告，博羅江卡遭摧毀的情況遠比附近的布查鎮（Buch）「恐怖」。

有關當局表示，在布查鎮發生的暴力事件造成數百人死亡，有些人雙手被綁，已成為俄羅斯遭控在占領時犯下的暴行代名詞。

席莫尼特是自俄軍遭逼退以來，最新一名訪問基輔的外國領袖，展現對烏克蘭的支持。

立陶宛連同波羅的海鄰國愛沙尼亞與拉脫維亞，一直帶頭呼籲歐洲聯盟（EU）對俄羅斯祭出更嚴厲的制裁措施。

席莫尼特說：「立陶宛一向大聲支持歐盟進一步加強制裁俄羅斯，你們可以依靠立陶宛的發言。」

他說：「所有俄羅斯銀行與環球銀行金融電信協會（SWIFT）的往來必須切斷，俄羅斯能源進口必須停止，任何與俄羅斯的商業關係必須終止。」（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1110412