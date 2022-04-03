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立陶宛停用俄羅斯天然氣 歐洲第一國

2022/4/3 16:29（4/3 18:51 更新）
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立陶宛能源部表示，立陶宛國內用的所有天然氣，都將透過克萊佩德港液化天然氣（LNG）接收站來進口。（圖取自維基共享資源，作者Kusurija，CC BY-SA 3.0）
立陶宛能源部表示，立陶宛國內用的所有天然氣，都將透過克萊佩德港液化天然氣（LNG）接收站來進口。（圖取自維基共享資源，作者Kusurija，CC BY-SA 3.0）
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（中央社維爾紐斯2日綜合外電報導）立陶宛能源部今天表示，立陶宛不會再進口俄羅斯天然氣來滿足國內需求，成為歐洲第一個不仰賴俄國供氣的國家。

路透社報導，立陶宛能源部透過聲明表示，立陶宛國內用的所有天然氣，都將透過克萊佩德港（Klaipeda）的液化天然氣（LNG）接收站來進口。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）今天另推文稱，「立陶宛自本月起不會再有俄國天然氣」，將斷絕「與侵略者的能源聯繫」。

他寫道：「如果我們能做到，歐洲其他地方也做得到。」

立陶宛之前就宣布，不會允許進口俄國液化天然氣。

能源部也指出，俄國最近要求買天然氣要用盧布付款，不靠俄國供氣意味著立陶宛不受俄國要求約束。

克萊佩德港的獨立（Independence）液化天然氣接收站於2014年啟用，目的就是為了終結俄國壟斷供氣的局面，時任總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaite）形容該情況對國家構成「生存威脅」。

不過，立陶宛並未停止轉運俄國天然氣至俄國的加里寧格勒（Kaliningrad）飛地。加里寧格勒與俄國本土並不相連，而是與波蘭和立陶宛接壤。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110403

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