更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄
運動

佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣
產經

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300

奧地利總理與蒲亭會面：對外交化解俄烏戰相當悲觀

2022/4/12 04:16（4/12 08:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
奧地利總理內哈默（圖）是俄烏戰爭以來首位拜訪俄國總統蒲亭的歐洲國家領導人。（圖取自facebook.com/nehammerkarl）
奧地利總理內哈默（圖）是俄烏戰爭以來首位拜訪俄國總統蒲亭的歐洲國家領導人。（圖取自facebook.com/nehammerkarl）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科11日綜合外電報導）奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）身為俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來首位拜訪俄國總統蒲亭的歐洲國家領導人，今天表示，他對外交能否化解這場衝突感到「相當悲觀」。

內哈默對記者形容，蒲亭「堅持一種戰爭邏輯」，並說，「如果你問我是否感到樂觀或悲觀，我可以說，相當悲觀」。

他並說：「和平談判總是非常費時，而戰爭邏輯會告訴你，『別花太多時間了，直接開打吧』。」

內哈默指出，對於和烏克蘭總統澤倫斯基「直接談判，俄國方面興趣缺缺」；但他又說，還是有一線希望存在，那就是蒲亭對於俄、烏在土耳其伊斯坦堡談判仍有興趣。

他稍早曾說，他與蒲亭的面談「直接、坦誠但費力」。

兩人會談是在蒲亭位於莫斯科郊區的宅邸進行，奧地利政府要求閉門會談，兩人不合照，也不對外發表聲明。

內哈默說：「我向他提到了布查鎮（Bucha）和其他地方的嚴重戰爭罪行，並強調，必須將所有該負責任的人繩之以法。」（譯者：張佑之）1110412

延伸閱讀
第5輪對俄制裁頻留後路 紐時：歐洲已吃不消烏克蘭創新詞「別再馬克宏」 諷光關切不行動強生突訪基輔 烏克蘭民眾見本尊激動：我們需要您烏克蘭稱俄羅斯對頓巴斯展開最新攻勢 馬立波擬最後一搏烏克蘭預期俄軍很快會攻擊烏東 澤倫斯基籲韓提供武器奧地利2個月來第3位總理 內哈默宣誓就職[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀