烏克蘭稱俄羅斯對頓巴斯展開最新攻勢 馬立波擬最後一搏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭官員今天表示，俄羅斯已開始對烏克蘭東部頓巴斯地區展開最新攻勢。至於遭俄軍包圍的南部港市馬立波，當地烏克蘭海軍陸戰隊稱因彈藥將用罄，軍方準備打可能是「最後一場戰役」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭內政部顧問德尼森科（Vadym Denysenko）在國家電視台表示：「依我來看，這場（烏東）大規模攻勢已經揭開序幕。」

「2月24日首波空襲和爆炸爆發時，我們才說『戰爭已經開始』，我們必須明白那不會重演。（在烏東的）大規模攻勢實際上已經展開。」

莫斯科之前試圖攻下烏克蘭首都基輔（Kyiv），但遭遇重大挫折。近幾天烏克蘭和西方官員都說，他們觀察到俄國調動軍隊到頓巴斯（Donbas）。

德尼森科表示：「俄國人正在集結部隊。他們持續將部隊和裝備重新部署至（烏東的）頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）。」

「現在的確還沒爆發過去幾天已討論很多的重大戰鬥，但整體來說，我們可以說稱攻勢已經開始。」

根據英國國防部今天在推特（Twitter）上發布的定期公報，俄軍持續砲擊烏國頓內茨克州和盧甘斯克州，但烏克蘭部隊擊退數次攻擊，導致俄軍戰車、車輛和砲兵裝備毀壞。

英國軍事情報並指出，俄國部隊曾在頓內茨克用過磷彈，目前馬立波市（Mariupol）戰鬥日趨激烈，也提高他們未來在這座城市部署磷彈的可能性。

情報更提到，俄國持續仰賴無導引炸彈，降低他們在瞄準和發動空襲時擊中目標的能力，大幅提升平民傷亡風險。

馬立波自俄軍入侵後即遭包圍。馬立波海軍陸戰隊今天表示，為掌控這座港市，烏克蘭部隊準備打「最後一場戰役」。

烏克蘭武裝部隊第36海軍陸戰旅在臉書（Facebook）寫道：「由於彈藥即將用罄，今天可能會是最後一戰。」

貼文寫道：「我們當中有些人會死，其他人將遭俘擄。」文中還說烏克蘭部隊遭俄軍「逼退」並「包圍」。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）則說，烏俄當局同意今天開設9條人道走廊來疏散烏克蘭東部的平民，其中5條位於盧甘斯克，還有1條是讓民眾搭私人車輛撤離馬立波。

俄羅斯新聞社（RIA）今天報導，親俄的頓內茨克分離運動領導人普希林（Denis Pushilin）說，親俄部隊將加強與烏克蘭軍隊對戰。

另外，俄軍撤離基輔附近城鎮後，當地發現數以百計平民遺體。法國駐烏克蘭大使說，法國警方人員今天已抵達烏克蘭，協助調查俄國被控犯下的戰爭罪。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也提到，德國看見大量跡象，顯示有人在烏克蘭犯下戰爭罪。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110411