澤倫斯基稱俄鎖定全歐 烏克蘭準備在烏東大戰一場

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（中央社台北10日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯藉其侵略行徑鎖定整個歐洲，阻止俄國侵略烏克蘭對於所有民主政體的安全至關重要。澤倫斯基的顧問表示，基輔當局已準備好在烏東與俄軍「大戰一場」，當地數以千計民眾憂心俄軍即將發動攻勢，連忙逃亡避難。

●澤倫斯基：阻俄侵烏攸關所有民主政體安全

美聯社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在當地時間昨夜對烏克蘭人民的演說中說，俄國的侵略「意圖不僅限於烏克蘭」，「整個歐洲都是俄國的目標」。

他說：「這就是為何所有民主政體、歐洲所有勢力支持烏克蘭對和平的渴望，不僅僅是種道德義務。事實上，這是所有文明國家的防禦戰略。」

數名歐洲領袖致力展現與烏克蘭團結一致，澤倫斯基感謝英國和奧地利領導人9日造訪烏克蘭首都基輔（Kyiv）並承諾進一步伸援。

他也為一項全球募資活動感謝歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席和加拿大總理。這項活動為逃離家園的烏克蘭民眾募得超過100億歐元（新台幣約3144億元）。

澤倫斯基再度呼籲完全禁止進口俄羅斯石油與天然氣，形容油氣是俄國「自信和免受懲罰」的源頭。

澤倫斯基今天在推特表示，他透過電話與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）討論額外制裁俄國的可能性，以及提供烏克蘭新的國防與財務支持。

美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）8日蒐集到的衛星影像顯示，一支13公里長的俄軍車隊穿越烏克蘭大布爾盧克鎮（Velykyi Burluk），向南進逼頓巴斯地區。

西方軍事分析家說，烏克蘭東部一塊弧形領土─從北端的第二大城哈爾科夫（Kharkiv）到南端的刻松（Kherson）─遭到俄方控制。但根據西方評估，烏軍反擊威脅到俄國對刻松的掌控，且烏克蘭部隊持續擊退俄軍在頓巴斯其他地方的攻勢。

●俄轉移作戰重心 烏克蘭：準備在東部大戰一場

法新社報導，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）表示，烏克蘭必須先在東部頓巴斯（Donbas）地區擊退俄軍，總統澤倫斯基才會與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）見面。

國際傳真社（Interfax）引述波多利雅科在國營電視台的談話表示，「烏克蘭準備好大戰一場。烏克蘭非贏不可，包括頓巴斯的戰役。唯有這樣，烏克蘭才會擁有更強而有力的談判立場」。

「接下來兩位總統才會見面，這也許會費時2至3週。」

烏東的克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站前一天遭飛彈攻擊，造成52死109傷之後，今天恢復疏散行動。莫斯科否認發動這項攻擊。

烏克蘭東部火車站8日遭俄軍火箭攻擊。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）

俄羅斯入侵烏克蘭迄今6週，在無法如原先計畫迅速拿下基輔後，已將作戰重心轉往烏東和烏南。

俄國部隊在烏東以及烏南重新集結整隊之際，當地官員急呼居民儘早撤離。

東部城市利西昌斯克（Lysychansk）市長賽卡（Oleksandr Zaika）表示，俄軍持續砲轟下，居民應儘快撤離，「市內情況已經非常窘迫，敵方砲彈已經飛過來了」，儘管市內有人道援助物資，「這並不代表敵方砲彈來襲時能保住你們的命」。

而今天烏國確實遭遇更多砲擊，頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram發文表示，布格列達爾市（Vugledar）和新米哈伊洛夫卡鎮（Novo Mikhaylovka）有5人喪命。

烏克蘭官員說，在首都基輔附近一個重獲自由的村莊布佐瓦（Buzova）9日又發現有數十名烏克蘭平民陳屍溝渠，這個村莊過去數週被俄羅斯軍隊占領。

烏克蘭首都基輔郊外公路上加油站的檢修孔內今天發現至少兩具屍體，死者似乎穿著平民衣著。一名女子表示認出死者身分，崩潰哭喊是她的兒子。

烏克蘭中部第聶伯羅市（Dnipro）一名官員今天表示，市內機場在俄羅斯軍方最新一輪砲擊中全毀，城市也遭遇更加猛烈的攻擊。

英國軍事情報單位今天表示，由於入侵烏克蘭後兵力損失不斷升高，俄羅斯軍方正尋求召回2012年以來退役的官兵，以增加武裝部隊員額。

英國國防部在推特上的一份定期公告稱，俄軍為提高戰力，還包括嘗試從摩爾多瓦（Moldova）親俄派分離勢力所控制、未被承認的聶斯特河沿岸地區（Transnistria）招募新兵。

●德國軍火商提供大量自走砲 支援烏克蘭抗俄

德國政府消息人士今天透露，烏克蘭已收到德國軍火商克勞斯瑪斐魏格曼公司（Krauss-Maffei Wegmann）給予自走榴彈砲的提議，數量相當可觀。

德國「週日世界報」（Welt am Sonntag）昨天引述基輔政府不具名消息人士披露，克勞斯瑪斐魏格曼公司提議給予烏克蘭100輛自走榴彈砲。

德國消息人士對路透社表示確有此項提議。

週日世界報指出，克勞斯瑪斐魏格曼公司目前沒有準備好送出去的武器，因此向德國軍方建議先提供100輛自走榴彈砲給基輔，等公司準備好後，會再把新武器交給德國軍方，可能是從2024下半年起。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，德國一反長期以來不送武器到衝突區的政策，表示將供應史特瑞拉飛彈（Strela）等武器給烏克蘭。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）8日說，重要的是，德國只會供應烏克蘭軍方知道怎麼使用的武器，像是前共產東德軍隊留下來的老舊裝備。

烏克蘭鄰國斯洛伐克的國防部長納德（Jaroslav Nad）今天則說，斯洛伐克可以把自家若干祖扎納（Zuzana）自走榴彈砲賣給烏克蘭。

納德說：「我能證實我們正在討論（這項出售案）。」

祖扎納2（Zuzana 2）榴彈砲是舊款式的現代化版本，使用的是155公厘榴砲，有效射程為40公里至50公里以上，端視彈藥形式而定。

●強生造訪基輔晤澤倫斯基 展現對烏克蘭堅定支持

英國首相強生9日突然抵烏克蘭首都基輔（Kyiv）訪問，並與澤倫斯基會談，展現對烏克蘭的堅定支持。

法新社報導，強生（Boris Johnson）形容烏克蘭正竭力對抗俄羅斯的野蠻侵略。

繼一週前在俄羅斯部隊撤離後的基輔周邊城鎮發現大量平民屍體後，強生是本週末造訪基輔的最新一位歐洲領袖。強生在推特發文表示，「今天我在基輔會晤我的友人澤倫斯基總統，展現我們對烏克蘭人民的堅定支持。我們正著手擬定新的金融和軍事援助方案，這是我們全力協助他的國家奮力對抗俄羅斯野蠻侵略的明證。」

澤倫斯基張貼他歡迎強生造訪基輔的照片。澤倫斯基在Telegram表示，「強生是反對俄羅斯侵略的最有原則人士之一，一位祭出制裁施壓俄羅斯及提供烏克蘭防衛支援的領袖。」

倫敦當局未事先宣布強生訪問基輔行程。強生並在此行宣布，英國將會運送價值1億英鎊（1.3億美元）高級軍事裝備給烏克蘭武裝部隊，這項援助方案包括星光防空飛彈（Starstreak）、800枚反戰車飛彈以及其他精準武器彈藥。此外，英國還將提供烏克蘭120部裝甲車輛以及新反艦飛彈系統。

澤倫斯基則呼籲西方國家追隨英國腳步，提供烏克蘭軍事援助並加強對俄羅斯施加制裁。澤倫斯基說：「其他西方民主國家應該追隨英國的榜樣。」

●美對烏克蘭戰爭採平衡作法 俄軍暴行令情況複雜化

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國採取向基輔提供大量軍援，不過避免刺激莫斯科做出危險反應的平衡作法，但因俄軍被控凌虐和暴行的案例越來越多，這麼做已變得更加困難。

自俄羅斯2月24日入侵以來，美國提供烏克蘭大批輕武器，好比已成為烏克蘭抵抗象徵的肩射式標槍（Javelin）反戰車飛彈。

但美國也拒絕提供作戰飛機之類的重型武器，以免衝突升級並增加與俄羅斯發生核武對抗的風險。美國總統拜登（Joe Biden）將這樣的前景比擬為「第三次世界大戰」。

美國官員也為提供有限種類的武器辯護，稱烏克蘭人沒受過訓練，不會使用許多美國科技，並呼籲前蘇聯集團國家向烏克蘭運送他們較熟悉的俄製武器。

不過，隨著受挫俄軍犯下令人髮指戰爭罪行的報導浮上檯面，五角大廈受到越來越大壓力，共和、民主兩黨國會議員要求採取更多行動，協助基輔擊退侵略者。

頗具影響力的民主黨聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）在一場五角大廈高級官員出席的聽證會上說：「在我看來，我們的戰略似乎有點思覺失調（schizophrenic），我們希望烏克蘭人打敗俄羅斯，但又擔心將蒲亭（Putin）推向戰敗，可能引發情勢升級。」

共和黨籍參議員克芮麥（Kevin Cramer）質疑五角大廈為何不支持波蘭提供米格29（MiG-29）戰鬥機給基輔的提議，他問道：「你可有任何證據能夠證明蒲亭曾擔心他屠殺婦女和兒童等平民百姓，會造成情勢升級？」

如果北大西洋公約組織（NATO）強制關閉烏克蘭領空，將增加與俄羅斯軍機直接對抗的風險。除此之外，五角大廈的選擇很有限。

美國的重型武器與烏克蘭軍隊所使用的無法相容，而訓練烏軍使用這些美製武器，會讓他們離開戰場數週之久，而莫斯科目前正計畫對烏國東南部的頓巴斯（Donbas）地區進行大規模攻擊。

五角大廈官員說，以美國艾布蘭戰車（Abrams）為例，因渦輪引擎消耗大量燃料，需要龐大的後勤支援，而雷射導引目標標定系統則需要密集的人員訓練。

同樣，參議員布魯門塔提及美軍暱稱為「疣豬」（Warthog）的A-10戰機，也許可作為美國對烏克蘭軍援的重要補充。A-10以可靠和耐用聞名，但飛行員需要數週訓練，飛機則需要一個完整的後勤鏈（logistical chain）來維護。

為回應各方批評，白宮公布了迄今提供給烏克蘭軍事物資的詳盡清單。

其中包括：1400套刺針（Stinger）防空飛彈系統、5000枚標槍反戰車飛彈、7000件其他各式反戰車武器、數百架彈簧刀（Switchblade）無人機、7000支突擊步槍、5000萬發各式彈藥、4萬5000套防彈衣和頭盔、雷射導引火箭、美洲獅（Puma）無人機、反火砲和反無人機雷達、輕型裝甲車、安全通訊系統和反地雷系統。（譯者：陳政一）1110410