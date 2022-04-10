俄軍加強攻擊烏克蘭第聶伯羅市 砲擊摧毀機場

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烏克蘭中部第聶伯羅市官員10日表示，市內機場在俄羅斯軍方最新一輪砲擊中全毀。（中央社製圖）

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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭中部第聶伯羅市（Dnipro）一名官員今天表示，市內機場在俄羅斯軍方最新一輪砲擊中全毀，城市也遭遇更加猛烈的攻擊。

法新社報導，第聶伯羅市軍事機關首長列茲尼琴科（Valentin Reznichenko）在Telegram寫道：「第聶伯羅機場又遭攻擊，什麼都不剩，機場本身與周邊基礎設施已被摧毀，火箭持續飛來。」

列茲尼琴科說，當局正試圖釐清罹難者資訊。他並指出，位於聶伯河（Dnieper River）河畔的第聶伯羅市今天遭遇更猛烈的攻擊。

第聶伯羅市是座擁有100萬人口的工業城，自俄羅斯開始侵略烏克蘭以來就是俄軍目標，但目前為止未受到重大毀損。

烏克蘭雖制止俄軍對首都基輔（Kyiv）的攻勢，但政府預期克里姆林宮將重啟攻擊烏克蘭東部和南部。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110410