更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄
運動

佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣
產經

擴大電線桿絕緣包覆 台電要讓小鳥松鼠跟待樹上一樣

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭13/300

俄軍加強攻擊烏克蘭第聶伯羅市 砲擊摧毀機場

2022/4/10 21:23（4/10 21:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭中部第聶伯羅市官員10日表示，市內機場在俄羅斯軍方最新一輪砲擊中全毀。（中央社製圖）
烏克蘭中部第聶伯羅市官員10日表示，市內機場在俄羅斯軍方最新一輪砲擊中全毀。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭中部第聶伯羅市（Dnipro）一名官員今天表示，市內機場在俄羅斯軍方最新一輪砲擊中全毀，城市也遭遇更加猛烈的攻擊。

法新社報導，第聶伯羅市軍事機關首長列茲尼琴科（Valentin Reznichenko）在Telegram寫道：「第聶伯羅機場又遭攻擊，什麼都不剩，機場本身與周邊基礎設施已被摧毀，火箭持續飛來。」

列茲尼琴科說，當局正試圖釐清罹難者資訊。他並指出，位於聶伯河（Dnieper River）河畔的第聶伯羅市今天遭遇更猛烈的攻擊。

第聶伯羅市是座擁有100萬人口的工業城，自俄羅斯開始侵略烏克蘭以來就是俄軍目標，但目前為止未受到重大毀損。

烏克蘭雖制止俄軍對首都基輔（Kyiv）的攻勢，但政府預期克里姆林宮將重啟攻擊烏克蘭東部和南部。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110410

延伸閱讀
基輔郊區又發現亂葬崗 數十烏克蘭人陳屍溝渠俄轉移作戰重心 烏克蘭：準備在東部大戰一場強生訪基輔晤澤倫斯基 宣布將送烏克蘭價值37億軍援
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀