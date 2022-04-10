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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭28/300

日本有意拉攏加入制裁俄國 東南亞國家態度慎重

2022/4/10 14:51
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（中央社東京10日綜合外電報導）與嚴厲制裁俄羅斯的歐美國家合作的日本，也希望東南亞國家加入制裁行列，堵住「漏洞」提高效果；不過，東南亞國家態度慎重，要建立日本所想像的「對俄包圍網」並非易事。

日本時事通信社報導，日本與菲律賓9日在日本東京舉行外交及國防部長級會議的「2加2會談」，雖然在會後公布的聯合聲明中，針對俄羅斯入侵烏克蘭情勢載明「嚴重違反國際法」，但並未直接點名俄羅斯，也未觸及制裁措施。

東南亞不少國家跟俄羅斯間關係密切，例如在東南亞國家協會（ASEAN）中，社會主義國家越南與寮國就跟俄羅斯的關係深厚。

聯合國大會7日針對是否暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格進行表決，結果以93票贊成、24票反對、58 票棄權通過。越南跟寮國都反對這項決議。

就算從整個ASEAN來看，多數國家也是態度曖昧。ASEAN各成員國外長3月3日聲明要求停戰，但避開直接點名俄羅斯，且之後決定祭出對俄經濟制裁的成員國也僅有新加坡。

日本首相岸田文雄3月跟柬埔寨總理洪森（Hun Sen）會談後發表聯合聲明，雖然要求「立即停止行使武力並從烏克蘭領土撤軍」，但同樣沒有點名俄羅斯。

日本外務省相關人士表示，東南亞各國態度並不強硬，就在聯合國安理會連決議都沒有通過的情況下，對片面實施制裁都有所抗拒。外務省官員也說，每個國家都有自己的考量，沒有辦法硬要勉強對方。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110410

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